AntennaTentenna Exxx…Polzive!!! Antenne telefoniche a Udine. Fratelli d’ Italia alza il polverone. Interrogazione del Benito Remix Pittioni: É stato rispettato il regolamento?

“Antenne telefoniche a Udine: il Comune ha rispettato il regolamento? Lo chiede il consigliere comunale Antonio Pittioni di Fratelli d’Italia che denuncia “possibili violazioni del regolamento sulle antenne telefoniche e la totale assenza di comunicazione ai cittadini.

Il Regolamento comunale del 2022 stabilisce criteri precisi per la localizzazione di questi impianti, ma alcune antenne risultano installate in aree non previste, come in Via Cargnacco e Via Decani di Cussignacco. Inoltre, il palo di telefonia UY14, che da tabella ufficiale dovrebbe trovarsi in Via Pradamano, è stato invece collocato in Via Baldasseria Alta, incrocio con Via Cargnacco. Eppure, il Comune ha dichiarato che tra il 2022 e il 2025 non sono state concesse deroghe. Oltre alle presunte irregolarità, emerge un grave problema di trasparenza: i residenti di Baldasseria e Paparotti hanno scoperto i lavori solo a installazione avvenuta, senza alcuna informazione preventiva. Una mancanza di coinvolgimento che si è già verificata con l’antenna di Godia e il parco fotovoltaico di Beivars, in contrasto con le norme regionali che impongono trasparenza e partecipazione. Il consigliere Pittioni chiede all’Amministrazione di chiarire come sia stato possibile installare antenne fuori dalle aree previste senza deroghe ufficiali. I cittadini di Udine meritano risposte. Il Comune non può ignorare le regole né escludere la comunità da decisioni che incidono sulla qualità della vita”.