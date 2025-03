SindacatoScivolato Exxx…Polzive!!! I dipendenti di Asugi perdono 800 euri/mese. La CGIL, dopo aver firmato un accordo al ribasso, organizza una manifestazione il 4aprile. UilFpl e Nursind accusano: Fanno campagna elettorale per avere visibilità. Le loro scelte hanno già penalizzato i lavoratori.

La CGIL ha annunciato per il prossimo 4 aprile a Trieste una manifestazione sulla sanità pubblica. Per la UilFpl e Nursind “Si tratta di un’iniziativa puramente elettorale, priva di reali contenuti e finalizzata esclusivamente a guadagnare visibilità in vista delle elezioni RSU. Questa manifestazione – ribadiscono i segretari generali Stefano Bressan della Uil Fpl e Luca Petruz del Nursind – non affronta i problemi concreti del personale sanitario e arriva dopo scelte sindacali che hanno gravemente penalizzato i lavoratori. La perdita di 800 euro in busta paga per i dipendenti di ASUGI è un fatto inaccettabile. Cgil, Cisl e Fials, firmando un accordo al ribasso, hanno causato un danno economico diretto a chi lavora quotidianamente nella sanità pubblica. Le dichiarazioni di Cgil, Cisl e Fials sui fondi contrattuali di ASUGI dimostrano un grave stravolgimento della realtà. È singolare, infatti, che si accusi di “bullismo” proprio quelle organizzazioni sindacali che, in maniera pubblica, trasparente e documentata, stanno denunciando la gestione fallimentare di ASUGI. UilFpl e Nursind stigmatizzano i toni adottati dai rappresentanti di Fials, Cisl e Cgil, che rasentano la diffamazione. La verità, però, ha sempre una traccia, ed è necessario fare chiarezza: UIL e NURSIND non si sono opposte all’unificazione dei fondi, ma contestano il mancato adeguato finanziamento. Non c’era alcuna urgenza di sottoscrivere un accordo al ribasso, mentre si sarebbe dovuto lottare insieme per ottenere maggiori risorse per i lavoratori. UIL e NURSIND non hanno messo i lavoratori dell’area Giuliano Isontina gli uni contro gli altri, ma hanno chiesto che l’equiparazione dei fondi avvenisse senza penalizzazioni, come accaduto per la dirigenza medica. L’obiettivo era portare tutti i lavoratori allo stesso standard più alto, non abbassare le condizioni economiche di tutti. A onor del vero UIL e NURSIND hanno chiesto tavoli separati, dopo che alcune organizzazioni sindacali, assecondando il disegno del Direttore Generale Poggiana, hanno sottoscritto gli accordi non nelle sedi formali, ma nelle segrete stanze.

UIL e NURSIND hanno denunciato le gravi mancanze della Direzione Generale di ASUGI davanti al Prefetto, mentre le altre organizzazioni sindacali hanno preferito accordi separati, anziché tutelare i lavoratori. Abbiamo chiesto un confronto diretto con CGIL, CISL e FIALS per discutere del taglio salariale che loro stessi hanno avallato, ma CGIL e CISL hanno scelto di non presentarsi, dimostrando di non avere alcuna giustificazione per le loro scelte. Dal canto suo la CGIL dimostra ancora una volta che il suo unico strumento è la propaganda politica, priva di impegno concreto per la tutela dei lavoratori. La manifestazione del 4 aprile non vedrà una reale partecipazione degli operatori del Servizio Sanitario Regionale (SSR), molti dei quali si sono ormai allontanati da un sindacato che non li rappresenta più. Sarà invece caratterizzata da una presenza costruita artificialmente, con partecipanti reclutati da altre categorie o invitati senza un reale coinvolgimento, al solo scopo di gonfiare i numeri. A differenza della CGIL, UIL FPL e NURSIND rispondono con azioni concrete. Per questo, abbiamo proclamato uno sciopero per l’11 aprile, che coinvolgerà tutto il personale del comparto di ASUGI. Il nostro obiettivo è chiaro: recuperare le perdite economiche subite dai lavoratori a causa dell’accordo firmato da CGIL, CISL e FIALS, e garantire loro condizioni di lavoro dignitose. I diritti dei lavoratori – concludono i Segretari generali di UilFpl Stefano Bressan e Luca Petruz del Nursind si difendono con impegno e serietà”, non con slogan elettorali.