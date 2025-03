Pomeriggio di sangue a Udine: 2 giovani sono stati accoltellati. Il primo in via Roma, il secondo in via Sabbadini, dove è stato trovato un altro ragazzo a terra nel sangue, colpito da un fendente. Non è chiaro se l’aggressione sia avvenuta lì o se il giovane sia scappato fino a lì. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Gli investigatori punteranno a chiarire se i due episodi sono collegati o meno.