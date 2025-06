TerzoMandatoImpallinato Exxx…Polzive!! Bocciato l’emendamento in commissione sulla proroga. Zaia stop. Spiragli per Fedriga.

La commissione del Senato ha bocciato l’emendamento sul terzo mandato ai presidenti. Parola fine definitiva per Zaia, e speranze per Fedriga che resta in attesa del parere della Consulta. Favorevoli Lega, Renzi e Autonomie.

Calderoli: “Il voto contrario di Fratelli d’Italia

all’emendamento della Lega sul terzo mandato? Ci sono state due

astensioni da parte di FdI e devo dire che ho apprezzato la

disponibilità ad affrontare l’argomento e a trovare delle possibili

soluzioni”. Lo dice il ministro per gli Affari Regionali Roberto

CALDEROLI. “Non ho apprezzato il muro eretto da Forza Italia. Non è

una questione di politica di governo, però non ho apprezzato questo

gesto”, conclude il leghista.