CentroDestraBatteInTesta Exxx…Polzive!!! La maggioranza pasticcia in commissione. Segretissimo accordo PD-Fdi per far saltare l’emendamento salva proroga. La Lega, senza Zaia, rivendica il Veneto. La specialità FVG potrebbe salvare Fedriga e gli assessori in scadenza. Calderoli accusa Forza Italia.

La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha bocciato ancora una volta l’emendamento presentato dalla Lega che proponeva l’introduzione del terzo mandato per i presidenti di Regione. Il testo, legato al disegno di legge sull’adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali, ha ottenuto solo 5 voti favorevoli – quelli della Lega, di Italia Viva e del rappresentante delle Autonomie – contro 15 voti contrari. Si sono astenuti il presidente della Commissione, Alberto Balboni, e il senatore Domenico Matera, entrambi di Fratelli d’Italia. Il governo si era rimesso al parere della Commissione, ma la proposta non ha superato il voto. Si tratta del quinto tentativo respinto. «La nostra posizione è assolutamente evidente – ha commentato il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli –. C’era stata l’ipotesi di un accordo che non si è concretizzato e oggi, con amarezza, devo constatare che l’emendamento è stato bocciato per la quinta volta. Continuiamo a ritenere che il terzo mandato sia giusto, non solo per Regioni e Province autonome, ma anche per quelle ordinarie». Il mancato via libera segna una nuova frattura all’interno della maggioranza. Fratelli d’Italia si era già detta contraria a procedere senza un’intesa tra Lega e Forza Italia, che invece ha confermato la propria contrarietà: «È una questione di principio», ha dichiarato il vicepremier Antonio Tajani, «il centrodestra non si fonda sul terzo mandato». A evidenziare le tensioni è anche il capogruppo del Partito Democratico al Senato, Francesco Boccia: «La maggioranza è divisa. Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno lasciato che la Lega andasse a sbattere contro il muro della Commissione. L’ipotesi del terzo mandato è definitivamente affossata. Nel frattempo, il Parlamento viene svuotato dal continuo ricorso alla decretazione d’urgenza e ai voti di fiducia». Tra le conseguenze politiche del mancato via libera c’è ora la questione della successione a Luca Zaia in Veneto. La Lega rivendica la continuità con l’ipotesi di candidare Alberto Stefani, giovane deputato e segretario della Liga veneta, ma Fratelli d’Italia rivendica il proprio peso elettorale e Forza Italia resta in attesa. La decisione finale spetterà ai vertici della coalizione. La discussione sul terzo mandato, che avrebbe consentito a Zaia, De Luca ed Emiliano di ricandidarsi nelle rispettive Regioni, sembra dunque chiusa. E ora saltano le valvole nel centrodestra. I responsabili dovranno rendere conto rispetto alle regionali. Un’autorevole fonte parlamentare della Lega lancia l’avvertimento: “Così si rischia una sconfitta per 4 a 1. Con il terzo mandato il centrodestra avrebbe avuto più chance di vittoria in Puglia e in Campania. Così, invece, si tolgono le castagne dal fuoco al Pd“. La tesi è che con una ricandidatura di Vincenzo De Luca in Campania e di Michele Emiliano in Puglia il centrosinistra si sarebbe presentato ancora più spaccato. Per questo motivo si monitorava comunque il pallottoliere nel caso di un semaforo verde del gruppo del partito di via della Scrofa. “La verità – commenta il leghista – è che c’era già un tacito accordo tra Pd e Fdi per far saltare l’emendamento”. Si guarda adesso al risiko delle candidature, ma al momento non è stata convocata alcuna riunione, la prima mossa spetterà ai territori. Il nodo principale resta il Veneto. La Lega rivendicherà, come ha già fatto da tempo, una continuità rispetto al governo della regione guidata da Luca Zaia ma senza il ‘Doge’ in campo (la Lega dovrebbe puntare sul vicesegretario Alberto Stefani) Fratelli d’Italia potrebbe rilanciare l’ambizione di conquistare una regione del Nord (la Lombardia?).