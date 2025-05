TerzoMandatoFulminato Exxx…Polzive!!! Lega all’angolo, decide Giorgia Meloni. Fedriga fa il supplente di Riccardi e pensa alle dimissioni anticipate per uscire dalla tenaglia dei BenitoRemix. In bilico la norma “SalvaFugatti” in Trentino.

Dopo il ministro Ciriani e il segretario della Lega Dreosto (difesa dell’assessore), sul settore sanità si getta a capofitto anche il presidente Fedriga. Ma in realtà se domani Riccardi consegnasse le deleghe al presidente, nessuno farebbe a gara per accollarsi il settore più complicato dell’amministrazione regionale. Chi lo sostituirebbe? Nessuno. Per questo motivo Riccardi ha gioco facile quando minaccia di consegnare le deleghe. In ogni caso è dalla sanità, coll’intervista a Ciriani che è maturata la burrasca di metà maggio in regione Fvg. Che coinvolge il tema del terzo mandato per Fedriga. Il caso è serio tant’è che la stessa Giorgia Meloni vuole occuparsene personalmente. La sua idea è quella di impugnare la legge della provincia autonoma di Trento per far saltare i margini di autonomia invocati dal presidente Fedriga e dalla Lega per consentire il terzo mandato. Si tratta di capire se anche le province a Statuto Speciale debbano attenersi alla normativa nazionale oppure possano avere la possibilità di una determinazione diversa per la specialità. In ogni caso Giorgia Meloni avrebbe raccomandato ai suoi di Fratelli d’Italia di non assentarsi al prossimo consiglio dei ministri in cui verrà deliberata la decisione sulla legge “Salva Fugatti” della provincia di Trento. Sulle posizioni della premier convergono anche esponenti di Forza Italia, che non hanno mai fatto mistero di essere contrari al terzo mandato. Chi si oppone al ricorso, ovviamente, è la Lega il cui ministro Calderoli ha già dichiarato di essere contrario. In questo perimetro disordinato si muove l’alleanza. E in Friuli c’è attesa per la decisione del Consiglio dei ministri prevista per lunedì. In quella sede si deciderà il destino di Fedriga e le ambizioni di Fratelli d’Italia sulle regioni del Nord. Tuttavia, nell’entourage del presidente, spunta l’idea, sempre smentita, delle elezioni anticipate prima che siano passati 2 anni, sei mesi e un giorno che permetterebbe a Fedriga di ricandidarsi dopo aver mandando a casa l’intero consiglio. In tutta questa giostra di ipotesi si inseriscono le schermaglie fra alleati. Forza Italia è in linea con Meloni (vedi Tajani, Gasparri) e Fratelli d’Italia avanza le pretese di governare Lombardia, Veneto e Friuli.