NoLavoratoriFantasmaExxx…Polzive!!! Malgrado i veleni sul voto Rsu rovesciati da Cisl e Cgil è proseguito con successo il “CarovanaUil” a Gorizia in piazza Vittoria. Oggi focus su giovani e precariato. Il sindacato custode dei diritti e delle tutele dei lavoratori accusa: No ai lavoratori fantasma che tirano meno di 20mila euri/anno; no al precariato. Troppe incertezze sui giovani.

E’ partita il 15 maggio da Gorizia la manifestazione organizzata dalla UilFpl “Carovana UIL” che aveva per tema: No ai lavoratori fantasma”. Un focus su giovani e precariato. Dopo il successo di ieri cui avevano partecipato molti esponenti del mondo del lavoro e del terzo settore, oggi è intervenuto Giuliano Zignani che ha parlato di sicurezza sui luoghi di lavoro: «C’è bisogno di una battaglia politica e culturale per mettere le basi per la prevenzione, per mettere al centro la persona. Questo è un Paese che mette al centro il profitto, e non possiamo dipingere il mondo imprenditoriale come se questi fossero dei benefattori. Ci sono persone serie – ha evidenziato ancora – ma nel mondo imprenditoriale ci sono anche delinquenti come quelli che tolgono i dispositivi di sicurezza e mettono a rischio la vita delle persone». Terzo grande tema della prima giornata della Carovana è stato il lavoro frontaliero, con un’attenzione particolare su Gorizia e Trieste. A parlarne è stato Michele Berti, responsabile dell’Ufficio internazionale di Uil Fvg. «C’è un flusso quotidiano di circa 10mila lavoratori frontalieri dentro e fuori il Friuli Venezia Giulia, per quasi l’80% irregolare, per lo più nel settore domestico, dove è più difficile verificare le irregolarità. La precarietà e il sommerso sono alimentati da ostacoli normativi e burocratici al lavoro regolare, che sono un freno all’emersione del lavoro irregolare». In questi giorni sono intervenuti la segretaria Rita Longobardi, Matteo Zorn, Emanuele Ronzoni e Stefano Rigotti, direttore INPS Gorizia. Ieri, venerdì, sul palco della Carovana è salita l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen. A seguire la segretaria confederale Uil, Ivana Veronese, il segretario generale Feneal-Uil, Vito Panzanella, Mauro Sasso (coordinamento Artigianato), Dario Bruni (presidente Ebiart Fvg) e Antonio Verrillo (Rlst Uil Fvg), che si sono confrontati sul tema della “bilateralità, salute, sicurezza e morti sul lavoro”. Si è parlato anche di intelligenza artificiale e lavoro, con l’esperto IA della segreteria generale Uil, Francesco Maria Gennaro, il docente dell’Università di Udine Angelo Montanari e Francesco Passador (ufficio marketing dell’azienda Isonlab), affiancati da una rappresentanza studentesca. Ha chiuso la tappa isontina della Uil l’assessore regionale al Patrimonio e sistemi informativi, Sebastiano Callari, in rappresentanza della Regione Fvg e del presidente della Regione Fedriga.