L’esponente di Fratelli d’Italia è già stato assessore alla sanità. Vista la sua “attenzione” per il settore, potrebbe rifarsi dare le deleghe. Se è vero che Ciriani prendendo spunto dalla sanità, ha provocato lo smottamento di maggio all’interno dell’alleanza è anche vero che il ministro è stato assessore in epoca Tondo, nel 2012, ed è stato uno dei protagonisti del progetto di realizzazione del nuovo ospedale (in Comina). L’ex assessore alla sanità Fvg Ciriani lasciava intendere di “essersi adoperato” con grande impegno per la sua realizzazione. Ma l’inverno scorso si è smentito ed ha spazzolato tutto l’armamentario espresso in favore del nosocomio. Ricordiamolo: “Non appena il presidente Tondo mi ha affidato la delega alla Salute, mi sono adoperato anch’io, insieme al presidente e all’assessore Savino, per sostenere lo sforzo fatto dall’Amministrazione regionale in questi anni per imprimere una forte accelerazione a questa intesa, affinché fosse chiara ed evidente la determinazione dei pordenonesi sul tema del nuovo Ospedale. L’Accordo sottoscritto oggi supera gli schieramenti politici e pone importanti punti fermi per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera, è un fondamentale punto di partenza per la concretizzazione di questo progetto” (Ma non partecipa alla sua inaugurazione ndr).

Con queste parole il vicepresidente della Regione e assessore a Salute, Luca Ciriani ha commentato la firma, nell’agosto 2012 a Trieste, dell’intesa propedeutica all’Accordo di Programma per la realizzazione del nuovo nosocomio di Pordenone. Per Ciriani “i punti fermi riguardano la determinazione a realizzare la struttura e la sua localizzazione, nella zona della Comina. Argomenti non più in discussione – ha detto – ma fatti concreti dai quali partire, rimboccandosi le maniche, per ottenere risultati in tempi brevi. L’Amministrazione regionale, e di questo ringrazio in particolare l’assessore alla Programmazione Sandra Savino, ha risposto alle richieste della popolazione con grande determinazione e in tempi brevi e certi. “Il protocollo siglato oggi – ha dichiarato ancora il vicepresidente della Regione – ha avuto un iter complesso, concluso grazie alla determinazione di chi, come l’attuale Amministrazione regionale, vuole concretamente realizzare i progetti per lo sviluppo della sanità e della salute. Considero incomprensibili le posizioni di quanti si sono opposti alla realizzazione di questo progetto: noi andiamo avanti, proseguiamo per una strada che oggi è consolidata e che ci porta a dare risposta alle richieste della popolazione”. “Costruire un ospedale – ha commentato ancora Ciriani – significa di fatto progettare gli strumenti per garantire la salute ai cittadini di un territorio, soprattutto in contesti economici come quelli attuali, nei quali la razionalizzazione è elemento centrale della programmazione: strutture moderne, sinergiche, aperte all’innovazione, costruite attorno alle esigenze dei pazienti rispondono meglio e con maggiore efficacia alle richieste degli operatori e dei cittadini: questo noi dovremo fare a Pordenone”. Un paio di mesi fa, il ministro ha smentito tutto evitando di partecipare all’inaugurazione di un’opera che lui ha fortemente voluto. Sul fronte centrodestra oggi si terrà il vertice chiarificatore. Il clima è molto teso per via della questione terzo mandato cui Giorgia Meloni insiste per impugnare la legge “Salva Fugatti” in Trentino che interessa anche Fedriga. Ma la pressione si è alzata in queste ultime ore a causa di voci che rimbalzano dal palazzo. Fedriga non avrebbe abbandonato l’idea delle elezioni anticipate. Dovrebbe farlo prima del 27 ottobre. Cuore batticuore.