SindacatoAvvelenato Exxx…Polzive!!! Cgil e Cisl non accettano la sconfitta alle elezioni RSU di Latisana. Contestate le votazioni. Misteriosamente “sparita” la lista dei votanti al seggio. Uil: “Gravità inaudita. Si torni subito a votare”. Presentato esposto in Procura.

Si tratta di una vicenda di una gravità inaudita, mai successa che sta macchiando il processo democratico delle elezioni RSU in Friuli Venezia Giulia e che copre di scandalo l’attività di alcune sigle sindacali. Il successo della UilFpl alle ultime elezioni (In FVG con il 32,57%; la CGIL si è fermata al 21%)) deve aver indispettito le altre organizzazioni che, per tentare di sovvertire l’esito del voto fanno ricorso a metodi a dir poco “eversivi”. Abbiamo notizia che il seggio dell’ospedale di Latisana, dove la UilFpl ha ottenuto un risultato schiacciante, è stato invalidato in seguito a un ricorso pretestuoso presentato da CGIL e CISL. Invalidare le elezioni? Una reazione che fa pensare che in CISL e CGIL non abbiano accettato la prevedibile sonora sconfitta. E per tal motivo le due sigle hanno presentato un ricorso il cui contenuto è scivoloso: “Una presunta urna non sigillata correttamente” (In realtà l’urna è sempre stata custodita in una stanza chiusa a chiave). Il segretario generale della UilFpl Stefano Bressan commenta: «E’ una contestazione già debole di per sé. Ma guarda caso, proprio nel seggio “incriminato”, è sparita la lista dei votanti, il documento che avrebbe permesso di verificare la corrispondenza tra voti espressi e aventi diritto. Proprio quel documento, regolarmente depositato dal Presidente del seggio di Latisana, oggi risulta misteriosamente scomparso. Non può non destare forti perplessità il fatto che – prosegue il segretario – tra tutte le irregolarità ipotizzate, proprio nel seggio di Latisana sia sparito l’unico documento che avrebbe potuto fugare ogni dubbio, ovvero la lista dei votanti. Una “coincidenza” troppo perfetta per non far nascere sospetti. Viene spontaneo chiedersi se non ci sia stata una regia dietro le quinte, o se l’intera operazione sia stata studiata a tavolino fin dall’inizio per cancellare un risultato scomodo. Come se cancellare un voto potesse cancellare la volontà dei lavoratori. Qualcuno ha toccato gli atti. Qualcuno ha manomesso un processo democratico. Qualcuno ha paura del voto. A fronte di questo episodio, come UIL FPL e con la mia firma personale, depositeremo un esposto alla Procura della Repubblica, affinché vengano accertate le responsabilità e puniti i responsabili di questa vergognosa manomissione. Ma c’è di più: il Comitato dei Garanti, nonostante l’evidente anomalia e l’assenza di garanzie, ha deciso di incredibilmente invalidare il seggio, dando la possibilità di annullarlo del tutto o di rivotare. E qui emerge il vero obiettivo di CGIL e CISL: cancellare il voto di Latisana, azzerare i risultati e togliere ai lavoratori i loro rappresentanti eletti. Se non si dovesse rivotare, Latisana perderebbe i propri rappresentanti RSU democraticamente eletti. Un colpo basso, infame e antidemocratico. Colpire Latisana significa colpire un presidio già in difficoltà, in un’area disagiata, su cui pesano esternalizzazioni, tagli e carenze di personale. E ora si vuole anche zittire il voto di chi lavora ogni giorno in condizioni difficili. Un silenzio imposto da chi ha perso e non accetta la volontà popolare. Noi non abbiamo paura del voto. Anzi, lo pretendiamo. Pretendiamo che si torni subito a votare a Latisana. Pretendiamo rispetto per i lavoratori, per la loro voce e per le regole della democrazia. Chi cerca di manipolare, invalidare e calpestare il voto dei lavoratori per salvare la propria faccia dovrebbe solo vergognarsi. Noi invece guardiamo in faccia i lavoratori tutti i giorni. E continuiamo a farlo, con orgoglio, forza e trasparenza. UIL FPL è, e continuerà ad essere, dalla parte giusta. Dalla parte di chi lavora. Dalla parte di chi vota.