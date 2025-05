CentroDestraSuLaTesta Exxx…Polzive!!! Scatto d’orgoglio dell’opposizione a Codroipo. Per la prima volta la coalizione si presenta compatta contro la maggioranza Nardini: Una giunta immobile priva di idee. Emerge il problema sicurezza.

Quello di ieri sera, giovedì, è stato un incontro molto partecipato. Nella sala “Abaco” di Codroipo si sono dati appuntamento esponenti dell’alleanza e consiglieri di opposizione in comune. Per la prima volta l’alleanza (Lega Fvg; Codroipo al Centro; Fratelli d’Italia; Ganzit Sindaco e Gruppo Misto) si è dimostrata compatta e puntuale sui rilievi esposti dai partecipanti contro l’immobilismo della maggioranza e le criticità amministrative dimostrate in questi mesi. Smentite tutte le voci di divisioni. Anzi, durante il dibattito è emerso un dato di fatto che marca un punto a favore dell’opposizione. Lo stato delle opere. Quasi tutte finanziate grazie all’impegno dell’amministrazione precedente e in particolare dell’assessore Riccardi. Il progetto della cittadella della salute lo dimostra. E sempre grazie all’assessore regionale l’area codroipese è riuscita a mantenere attiva la casa di riposo. Il dibattito si è poi spostato, su impulso della Lega, sulla sicurezza, tema assolutamente occultato dalla maggioranza. Per l’opposizione: “E’ concreto un problema sicurezza derivato dall’aumento dei furti nelle abitazioni e dalla presenza di un numero sempre crescente di malviventi”. E la maggioranza ignora. Sul fronte politico invece si avverte uno sbilanciamento verso il lato religioso che pregiudica lo sviluppo del centro della città. Codroipo, per via della vergognosa vicenda della casa di Don Vito priva di valenza architettonica, torna a non avere una piazza. Va da sé che, con questi presupposti, per l’opposizione, da qui a breve, le occasioni non mancheranno per riportarsi in sella al centro del Medio Friuli.