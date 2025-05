LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Salva l’alleanza… Intesa Lega-Forza Italia, il segretario regionale Dreosto prende le difese dell’assessore Riccardi e le distanze dal ministro Ciriani sulle polemiche dell’ospedale di Pordenone: “Il ministro pensa a mire personali”.

L’intervista al Gazzettino di oggi del ministro Luca Ciriani ha scatenato un ulteriore polemica fra Lega e Fratelli d’Italia con la variante Forza Italia-Riccardi in cui il segretario regionale del Carroccio prende le difese dell’assessore e attacca il ministro di Fratelli d’Italia. I fatti: L’esponente dei Benito Remix, nella sua intervista al “Gazzettino” di oggi, aveva criticato i ritardi nell’effettiva attivazione dell’ospedale di Pordenone. La Lega: “Gli attacchi del Ministro – afferma il segretario Dreosto (ripreso dalla RaiTgrFvg) – sembrano più tentativi di aprire crisi per sue mire personali alla presidenza piuttosto che preoccupazioni per il territorio. Le richieste di razionalizzazione del Ministro vanno contro i territori come nel caso del punto nascita di Latisana, per il quale ci stiamo battendo e per il quale stiamo ottenendo la sua salvaguardia”. La consigliera regionale della Lega Maddalena Spagnolo definisce “fuori luogo” le dichiarazioni di Ciriani sui punti nascita.

Riguardo il terzo mandato un’eventuale bocciatura della legge varata dalla provincia di Trento potrebbe costituire un serio ostacolo al dibattito in regione. “Con l’impugnazione si rischia di mettere in discussione il concetto stesso di autonomia”, avverte il segretario regionale della Lega Marco Dreosto.