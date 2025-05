PordenoneOspedalone Exxx…Polzive!!! Il ministro Ciriani accende i petardi sul Noncello: Duro attacco sul nuovo ospedale al direttore Tonutti e all’assessore Riccardi: “Sono irritato. Ospedale inaugurato per scherzo. Sul punto nascita chiuso nemmeno il sindaco sapeva della decisione”.

L’azienda sanitaria del Friuli Occidentale travolta da una violenta polemica innescata dal ministro Ciriani. Si ritorna sulla mancata presenza dell’esponente di governo all’inaugurazione del nuovo nosocomio del dicembre scorso. I dettagli sono riportati oggi da “Il Gazzettino”. Afferma Ciriani: “Sono abbastanza irritato. Non si può organizzare un’inaugurazione in pompa magna e poi, terminata la festa, spiegare: “Ho fatto finta, non era una vera e propria inaugurazione. Se decide di fare l’ospedale – incalza il ministro – deve diventare operativo non un mese dopo ma non certo con 14 mesi di ritardo. Non chiedo le dimissioni del direttore ma solo efficienza nell’interesse dei pordenonesi”. Ma c’è un altra sofferenza che inquieta l’area pordenonese, la chiusura recente del punto nascita. “Non potrei certo disinteressarmi della mia città – afferma il ministro – e della mia regione”. Dopo San Vito, chiude anche il punto nascita di Pordenone. Sembra che a fare sacrifici per salvare la sanità pubblica sia solo il Friuli Occidentale. Per Ciriani: “E’ sempre il direttore generale Tonutti che ha reso noto di voler chiudere in anticipo il punto nascita del San Giorgio. Neppure il sindaco era al corrente di tempi e date”.