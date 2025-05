TerzoMandato Exxx…Polzive!!! Attacco a Fedriga, il Governo vuole impugnare la legge della provincia di Trento. Scontro Fratellid’Italia-Lega. Rappresaglia Salvini: “Ci saranno ripercussioni politiche”. Leopost interpella i saggi.

Allenza in fibrillazione per via della sentenza della Consulta e per le osservazioni della ministra per le riforme Elisabetta Casellati. Si allontanano sempre di più le probabilità di “FedrigaTerzoMandato”. Leopost si è rivolto ai “saggi” per capire meglio lo stato dell’arte. E con la costante competenza gli studiosi commentano la sentenza: “La motivazione – ricordano – esprime un concetto valido per la Nazione e non solo per le regioni a statuto ordinario. Gli artt. 3 e 51 della nostra Costituzione non hanno specifiche latitudini o longitudini escludendo alcune coordinate. L’art. 122 parla di “Regioni” e non viene citato l’articolo qualificativo pertanto sono da intendersi, in nome dell’indivisibilità della Repubblica, TUTTE”. Nel merito, riguardo alla potestà delle regioni a statuto speciale (vedi FVG) e in questo caso la provincia di Trento, la ministra Casellati precisa: «C’è tempo fino al 19 maggio per valutare se impugnare la legge sul terzo mandato della provincia di Trento. Lunedì ci sarà il Consiglio dei ministri e il governo deciderà in quella sede. Si impugna per capire se anche le Province a Statuto speciale debbono attenersi a quella che è la normativa nazionale oppure possano avere la possibilità di una determinazione diversa per la specialità. Io ritengo di no, però è questo il quesito». E ribadisce: «Aspettiamo che il Consiglio dei ministri decida». Anche se Casellati ha anticipato la sua volontà di impugnare, mentre Calderoli della Lega ha sostenuto la tesi opposta. Intanto all’interno dell’Alleanza il clima si fa effervescente. E Salvini pronuncia un sonoro e potente «no» all’ipotesi di un rinvio alla Corte costituzionale del terzo mandato trentino. C’è già chi pensa alle contromisure, che sembrano più che altro rappresaglie. «Se a Roma Fratelli d’Italia si impone su una legge votata dall’Assemblea dell’Autonomia trentina — diceva ieri un consigliere del Carroccio — di sicuro non casca il governo Meloni. Ma sul territorio ci sarebbero senza dubbio delle ripercussioni politiche». Verso Fratelli d’Italia del Trentino? «Verso chi sostiene questa linea». E la risposta, seppur detta in «politichese», appare chiara. Se non bastasse la probabile vittoria di Fratelli d’Italia a livello nazionale sulla Lega, che potrebbe dover ingoiare la seconda impugnativa sul terzo mandato (la prima contro De Luca ha bloccato Zaia, e questa bloccherebbe anche le aspettative del governatore del Friuli Fedriga) a livello locale Fratelli d’Italia guarda con favore alla decisione dell’opposizione di indire il referendum contro la norma che è stata ribattezzata «Salva Fugatti». Alta tensione all’interno dell’alleanza anche per il destino, non solo dei rispettivi presidenti, ma soprattutto per gli assessori che saranno costretti, dopo 3 mandati, ad abbandonare gli uffici, elicotteri ed auto blu.