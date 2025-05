TerzoMandatoFulminato Exxx…Polzive!!! La Consulta mette la parola fine alle ambizioni di Zaia e De Luca. Pubblicate le motivazioni della sentenza: “Evitare che si vada verso una form di “GOVERNATORATO ASSOLUTO”. Ora si attende il giudizio sul Trentino.

La Corte costituzionale ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di legittimità dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16, recante «Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale…». «[n]on è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi». E’ il caso di Zaia. Con ricorso depositato il 10 gennaio 2025 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania. Il ricorrente deduce che la disposizione impugnata – dopo avere riconosciuto, al primo periodo, che «[n]on è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi» (vale per il Veneto Zaia ndr) – prevede, al secondo periodo, che, «[a]i fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge». In tal modo, il legislatore regionale avrebbe solo apparentemente recepito il principio del divieto del terzo mandato consecutivo posto dall’evocato parametro interposto, differendo, in realtà, la sua applicazione. Evitare che si vada verso una forma di governatorato assoluto, senza limiti temporali. Con questo passaggio la Corte costituzionale ha bocciato la legge della Regione Campania che eliminava il limite del secondo mandato per il presidente. Ora tutto diventa più complicato.