NoLavoratoriFantasmaExxx…Polzive!!! Approda a Gorizia la “CarovanaUil” il tour del sindacato custode dei diritti e delle tutele dei lavoratori: No a quelli fantasma che tirano meno di 20mila euri/anno; no al precariato. Incertezze e giovani, il focus della Uil prosegue domani, venerdì, con Fedriga, Rosolen, Tilatti e Agrusti.

E’ partita questo pomeriggio da piazza Vittoria a Gorizia la Carovana UIL, il focus su giovani e precariato. Dopo il successo di oggi cui hanno partecipato molti esponenti del mondo del lavoro e del terzo settore, si replica domani. In Uil rendono noto che: “Siamo a Gorizia in Piazza della Vittoria per parlare di lavoro precario. Ci aspettano due giorni intensi di confronto e dialogo con istituzioni, esperti e rappresentanti sindacali. Il nostro obiettivo? Dire NO ai lavoratori fantasma. Il precariato, quello del lavoro nero, quello sottopagato, meno di 24 mila euro all’anno. Lavoratori che la Uil definisce fantasmi. Il giro d’Italia del sindacato di Pierpaolo Bombardieri e della segretaria Rita Longobardi fa tappa a Gorizia, in una regione dove i dati sono migliori rispetto al resto del territorio nazionale, con un tasso di occupazione che sfiora il 70 percento e l’aumento dei contratti a tempo indeterminato dal + 2,4 al + 7,9 percento. La criticità riguarda i giovani che se ne vanno dal Fvg: 22 mila in 10 anni si sono trasferiti all’estero o in altre regioni. Matteo Zorn è il segretario regionale della Uil: “Precarietà che non significa flessibilità. La Uil chiede al governo nazionale una nuova centralità del contratto di lavoro a tempo indeterminato, guardando all’esempio di altri Paesi”. Domani 16 maggio, a partire dalle ore 10 sul tema della “bilateralità artigiana tra lavoratori e imprese” parteciperanno l’assessore Alessia Rosolen e il presidente Fedriga, prevista la partecipazione di Agrusti di Confindustria AA e Tilatti di Confartigianato Fvg. Seguirà dibattito sull’intelligenza artificiale.