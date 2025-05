DeToniDiscriminazioni Exxx…Polzive!!! A Udine peggio che in IRAN: Studenti esclusi dal Consiglio Comunale dei Ragazzi. La consigliera del Misto Antonella Eloisa Gatta fa saltare le valvole ai “democratici” e interpella il sindaco: “L’esclusione rappresenta una potenziale discriminazione. Limitati i diritti degli studenti”.

La vicenda è gravissima. Uno schiaffo all’Occidente. Alla pari di ciò che accade nei regimi governati dai talebani. Grazie all’interesse della consigliera comunale di Udine, Antonella Eloisa Gatta, siamo venuti a conoscenza di alcuni episodi di discriminazione nell’ambito del Consiglio Comunale dei Ragazzi che è un progetto di educazione alla democrazia e alla cittadinanza attiva e che ha come obiettivo quello di rendere i ragazzi protagonisti e consapevoli della vita politica della città. L’organismo è nato per permettere ai giovanissimi di interfacciarsi con l’Amministrazione e avere i primi approcci di contributi reali alla vita del loro territorio. La presidente del Gruppo Misto illustra le sue ricerche: “La cosa grave è che dai documenti in mio possesso, a seguito di accesso ad atti, ho riscontrato l’assenza di invito, l’esclusione di fatto di tutte le scuole paritarie /cattoliche alle assemblee. Tale scelta appare incomprensibile, inconcepibile, considerando il ruolo fondamentale che le scuole paritarie e le cattoliche svolgono da anni nel tessuto educativo e sociale della nostra città. L’esclusione dal CCR, che rappresenta importanti opportunità di crescita culturale, didattica e sociale per gli studenti, appare una penalizzazione ingiustificata che non tiene conto del valore educativo e dei principi di inclusione che dovrebbero animare l’azione amministrativa, soprattutto questa amministrazione che fa dell’inclusione una bandiera. Invece si è arrivati a privare gli studenti di queste scuole di opportunità formative al pari dei loro coetanei delle scuole statali. Chi sono i responsabili? L’indirizzo politico delle scelte di una Amministrazione appartiene alla maggioranza. Chi si è accorto di questa rave mancanza e ingiustizia? Un civico come me, che guarda a Udine e non a Roma o a Trieste.

Oltre all’interpellanza, pretenderò che l’invito sia esteso veramente a tutte le scuole affinché il principio della Convenzione Internazionale per i diritti dell’infanzia, nessuna discriminazione, sia rispettato davvero. Cosa che ad oggi non è possibile affermare. L’interpellanza è rivolta al sindaco di Udine e all’assessore Pirone ed ha per oggetto “L’esclusione degli studenti delle scuole paritarie e cattoliche dal Consiglio Comunale dei Ragazzi”. La consigliera comunale Eloisa Gatta ricorda: “Tale esclusione rappresenta una potenziale discriminazione basata sulla tipologia di scuola frequentata, limitando il diritto di questi studenti ad esprimere la propria voce. Una tale prassi – prosegue – potrebbe minare il principio di uguaglianza e di pari opportunità sancito dalla Costituzione Italiana e dai principi fondamentali dell’Unione Europea. Per tal motivo invio l’interpellanza al sindaco De Toni e all’assessore Pirone per conoscere:

“Quali siano le motivazioni alla base di tale esclusione e i criteri in base ai quali sono stati presi determinati provvedimenti”.

“Se tale esclusione sia conforme ai principi di inclusione, partecipazione democratica e pari opportunità che dovrebbero guidare le iniziative rivolte ai giovani e giovanissimi”.

“Quali misure si intendono adottare per garantire la piena inclusione degli studenti delle scuole paritarie e cattoliche nel Consiglio Comunale dei Ragazzi (ad esempio l’invito alle prossime elezioni) al fine di assicurare una rappresentatività completa e pluralistica di tutte le voci studentesche del territorio”.