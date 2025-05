Sul caso della donna che ha denunciato di essere stata violentata da un giocatore di serie A e suoi amici, le indagini hanno portato all’Udinese Calcio e suoi tesserati. La Procura ha aperto un fascicolo nei confronti di tre tesserati fra i quali il difensore dei bianconeri, Oumar Solet. Due giorni fa l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Bin era intervenuto all’Udinese Sponsor Day, una serata dedicata a omaggiare i sostenitori della società calcistica. L’evento si è svolto nel cuore di Udine tra la sala Ajace, che ha ospitato i saluti e gli interventi istituzionali, e la Loggia del Lionello, trasformata per l’occasione in un’esclusiva area mondana. L’assessore ha portato l’attestazione di amicizia del governatore Massimiliano Fedriga e di tutta la Regione alla squadra e alla famiglia Pozzo. Bin era raggiante: “Questo brand mi emoziona. Sono qui come rappresentante della Regione, come rappresentante del main sponsor ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’, ma soprattutto come tifoso di una grande squadra di serie A. L’Udinese fa parte di quelle eccellenze regionali che ci stanno facendo conoscere in tutto il mondo”. Ci fa conoscere in tutto il mondo. Dopo il caso dei “volontari” a gratis per la gara di Supercoppa, un’altra tegola cade sul calcio e sull’Udinese. Un calciatore coinvolto in episodi di violenza sessuale. E che fa parte di quella squadra che tanto emoziona l’assessore Bin. Ma non basta, l’esponente di giunta esorta gli sponsor presenti a continuare a investire su una squadra friulana che da più di trent’anni compete in serie A dimostrando grandi capacità finanziarie e manageriali. Non solo “manageriali”…qualcuno ha osservato.