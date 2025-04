TerzoMandatoPericolatoExxx…Polzive!!! La Lega: inviteremo gli alleati a ridisegnare una nuova legge elettorale FVG. Si tenta il baratto per accontentare tutti. Terzo mandato per il presidente e per gli assessori. No di Fratelli d’Italia.

La Lega insiste e non vuole cedere la regione FVG agli alleati. Dal canto suo, Fratelli d’Italia, in attesa di ordini che arrivano direttamente dalla presidenza del consiglio, sta già pensando alla candidatura in Fvg soprattutto se in Veneto, la presidenza restasse nelle mani della Lega. E per questo motivo il segretario della Lega propone di “ridisegnare una nuova legge elettorale”, che preveda il terzo mandato per Fedriga. Solo che le divisioni più profonde sono proprio sulla durata. Ma ci sono anche punti che coincidono. Per esempio: “Via libera al terzo giro per gli assessori, doppio voto di genere, nessun esterno potrà entrare in giunta. Dovranno essere tutti eletti. In quest’ottica, però, quando un eletto entra nell’esecutivo il suo posto in consiglio viene preso dal primo dei non eletti che dovrà lasciare l’incarico nel caso in cui l’assessore dovesse mollare il referato”. Gli esempi, anche in questa legislatura non mancano.