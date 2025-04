LatisanaPocoSana Exxx…Polzive!!! Le opposizioni attaccano sul caso dell’automedica. Celotti: Quello che è accaduto nei giorni scorsi dimostra che si mettono toppe a causa di carenze organizzative”. Honsell: “Ho presentato un’interrogazione all’assessore”.

“Quello che è accaduto negli ultimi giorni rispetto alla gestione dell’automedica di Latisana – ricorda la consigliera regionale Celotti – è solo l’ennesimo segno che, nella gestione della sanità di questa regione, troppo spesso si mettono toppe a causa di carenze organizzative. Il tema delle automediche era già stato posto più volte, anche in occasione del parere sull’aggiornamento del Piano regionale dell’emergenza-urgenza. Il turno coperto in emergenza dal direttore del dipartimento il giorno di Pasqua sembra, infatti, più che altro indice che qualcosa nel sistema non funziona”. Furio Honsell (Open Sinistra FVG) rende noto di “aver presentato un’interrogazione all’attenzione dell’assessore alla Salute Riccardi per chiedere chiarimenti sulla gestione del servizio di automedica presso l’ospedale di Latisana, dopo le segnalazioni di sospensioni ‘a singhiozzo’ riportate dalla stampa e denunciate dalla sigla sindacale Aaroi-Emac. Il servizio di automedica riveste un ruolo essenziale nel garantire un intervento sanitario celere su tutto il territorio regionale – evidenzia Honsell – e la sua sospensione comporta rischi inaccettabili per la popolazione. Con questa interrogazione chiediamo maggiore chiarezza circa le motivazioni dell’interruzione del servizio, provvedere al più presto al pieno ripristino della sua operatività per l’intero anno e valorizzare il personale medico dipendente del Servizio sanitario regionale, evitando un ricorso sistematico ai liberi professionisti. È grave, infatti – continua l’esponente delle opposizioni – che, come denunciato dalla stessa Aaroi-Emac, siano stati assegnati numerosi turni a medici libero professionisti nonostante la disponibilità già manifestata dai dipendenti Asufc. Questo potrebbe configurare una disparità di trattamento e una gestione poco trasparente delle risorse umane nella sanità pubblica regionale“. Per la consigliera Celotti: “Il “caso Latisana” fa riemergere una questione centrale e dirimente: il sistema salute e in particolare quello dell’emergenza-urgenza, con i pronto soccorso esternalizzati (seppure in parte) e un sistema dell’emergenza territoriale che sta dimostrando tutte le proprie debolezze, ha seri problemi organizzativi. La dem sottolinea che “va chiarito in quale struttura aziendale è incardinata l’automedica di Latisana, ossia chi decide turni e coperture. Ed è altrettanto importante comprendere con che criteri ed evidenze scientifiche si stabilisce in quali giornate attivare l’automedica e in quali no, e come sia possibile pensare di sospendere un servizio fondamentale per la tenuta del sistema dell’emergenza-urgenza territoriale”.