MonfalconeBurrascone Exxx…Polzive!!! Fasan battezza la giunta a trazione Lega-Fratellid’Italia (Zorzenon vicesindaco). Scintille con Forza Italia. Chi ha messo il veto su Volante? Clamoroso rientro di Garritani.

Stamattina, come da annuncio, è stata presentata la nuova giunta del comune di Monfalcone. Vicesindaco Luca Zorzenon, espressione di Fratelli d’Italia, il rientro clamoroso come assessore dell’uscente Antonio Garritani, la conferma di Venni, Banello e Maioretto. E la novità Marta Calligaris come assessore alla salute in quota Forza Italia, scelta criticata dallo stesso partito che in una nota evidenzia: “L’unico nome da noi indicato era quello di Francesco Volante, qualsiasi altra nomina non rispecchia la nostra volontà”. La temperatura fra Forza Italia e Cisint è già altissima. E la nota della segretaria Savino lo testimonia: “Francesco Volante è stato indicato da Forza Italia come unico rappresentante all’interno dell’esecutivo comunale. Ogni eventuale nomina alternativa o presenza diversa da quella indicata non rappresenta la volontà politica del partito”. “Noi – conclude – restiamo fermi agli accordi presi, se questa logica non vale la questione la porteremo in tutte le sedi istituzionali e rappresentative”. Anna Maria Cisint sarà consigliere delegato al tema-islamizzazione. Questo il dettaglio diffuso dal Comune:

Luca Zorzenon (Vicesindaco), Commercio, artigianato e terziario, promozione e marketing.

Marta Calligaris Politiche e attività sanitarie per la sostenibilità della disabilità, integrazione socio-sanitaria, Ambito Carso Isonzo Adriatico, CRUA. Irene Cristin Associazionismo (escluse associazioni culturali e sportive), relazioni con i Rioni, Residenza Protetta.

Fabio Banello Attività sportive e vita sana

Giuliana Garimberti Dignità delle persone, promozione dei diritti delle famiglie, servizi sociali comunali, Politiche abitative

Tiziana Maioretto Educazione, formazione, Lavori pubblici

Paolo Venni Servizi tecnologici e innovazione, Bilancio, Pulizie, Società partecipate, Farmacie. Antonio Garritani Pianificazione urbana, Patrimonio, Affari Generali, Habitat naturale e urbano.

Competenze riservate al Sindaco Luca Fasan: Eventi, Cultura, Amianto, Protezione civile e tutte le materie non delegate

Consiglieri delegati:

Anna Maria Cisint Legalità, Sicurezza, Lotta al degrado e alla radicalizzazione islamica, Economia del mare, Progettazione europea, Relazioni intergovernative, Politiche del personale (supporto al Sindaco)

Riccardo Matteo Brigante Politiche giovanili, Centro Giovani, formazione gruppi attività (coordinamento Sindaco)