CinCinCisint Exxx…Polzive!!! L’europarlamentare sempre più leader della LegaFvg. Tremano i piani alti dell’alleanza: “Il partito riparte da Monfalcone è una bella responsabilità. Quelli che ascoltano la gente siamo noi”. Domani la giunta con il nodo dimissioni consiglieri se vogliono fare gli assessori.

L’annunciata pre-conferenza stampa convocata da Anna Cisint per analizzare il voto non ha tradito le attese anche se quella in cui verranno resi noti i nomi degli assessori della giunta Fasan è convocata per domani giovedì 24 aprile alle ore 12 in municipio. Il dato positivo che conferma la vittoria di Fasan è stato che gli elettori che si sono recati alle urne sono aumentati. Significa che i cittadini hanno scelto il programma della Lega. Per l’europarlamentare Cisint, «La sinistra ha combattuto la nostra idea di Paese e di valori» mentre ora si è arrivati «alla conta di come andare avanti e il Consiglio di Stato ci ha dato ragione. L’esito del voto dimostra che i cittadini non hanno mai avuto fiducia nel progetto della sinistra. Infine il dato politico che fa tremare i piani alti dell’alleanza: La Lega riparte da Monfalcone, questa è una bella responsabilità per costruire il futuro». I temi cardine li spiega il segretario di sezione Calligaris: «La città ha visto in noi l’amore per questa città, in particolare in Anna e in Luca, un monfalconese vero». Non sono mancati i riferimenti alla fiducia dei voti di preferenza ricevuti da Cisint e l’aver osservato che i votanti sono aumentati «come reazione alla lista islamica». «Quelli che ascoltano la gente e che la rappresentano siamo noi – rivendica Calligaris – il centrosinistra invece faccia un esame per capire che hanno un problema a capire ed ascoltare gli elettori. Tra l’altro il Pd ha visto eletti due consiglieri uno dei quali è espressione della comunità bengalese, quindi i dem facciano i conti. La Lega di Monfalcone è all’avanguardia, in prima linea perché ha elaborato idee, soluzioni e modelli a servizio di tutto il Paese». Rivendicati ancora una volta i risultati raggiunti su ricongiungimenti familiari e riduzione delle detrazioni per i carichi di famiglia. Confermati la «lotta al niqāb». Fasan non ha voluto anticipare nulla rispetto ai nomi della giunta, se non una delega “contro la radicalizzazione islamica”. E le disposizioni che irritano gli assessori: Chi vorrà entrare in giunta dovrà dimettersi da consigliere.