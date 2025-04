LisagestFunestExxx…Polzive!!! Il consigliere Santin scuote la società d’area bloccata dal pantano partitocratico: “Mi candido come rappresentante del comune di Lignano nel CDA”. Il programma: “Faremo nomine sulla base delle competenze non sulle tessere di partito. Restituire al sindaco un ruolo centrale oggi soffocato da troppi centri di potere”.

L’annuncio è firmato ed inviato al sindaco Laura Giorgi in data odierna dal leader della lista “Lignano Crescita e Sviluppo”, Alessandro Santin e spiega le ragioni della sua candidatura:

L’annuncio è firmato ed inviato al sindaco Laura Giorgi in data odierna dal leader della lista “Lignano Crescita e Sviluppo”, Alessandro Santin e spiega le ragioni della sua candidatura:

“Di fronte allo stallo che da mesi blocca la nomina del nuovo direttivo di Lisagest, e al recente rinvio dovuto all’assenza di candidature concrete, ho deciso di scrivere al Sindaco per propormi ufficialmente come rappresentante del Comune nel Consiglio di Amministrazione di Lisagest.

• Fermare gli sprechi già segnalati e ormai non più accettabili.

• Affidare marketing e comunicazione a veri professionisti, non agli amici degli amici.

Metterò in campo la mia forza, il mio coraggio, la mia determinazione e la mia preparazione per:

Riformare Lisagest è l’unica strada per rilanciare il commercio e gli investimenti turistici.

