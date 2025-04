MonfalconeSulGiuntone Exxx…Polzive!!! Prende forma il monocolore isontino. 5 assessori alla Lega e civica Cisint. Escluso eccellente Stefano Vita, referente sanità Fvg per la Lega. Per lui prospettive in vista 2028.

Si attendeva il ritorno dell’europarlamentare Anna Cisint da Singapore per definire i particolari della nuova giunta di Monfalcone la cui vittoria è andata al candidato della Lega Luca Fasan. E così è stato. I rimbalzi dai cantieri restituiscono un quadro non ancora definito, tuttavia il timbro della faraona è già evidente. Due assessori dovrebbero andare in quota Fratelli d’Italia, cinque alla Lega e il resto alla civica Cisint e Forza Italia. Paolo Venni in corsa per fare il vice di Fasan e il “civico” Gabriele Bergantini alla presidenza del consiglio. Tutto come da programma. Escluso eccellente, visti gli ottimi rapporti con l’europarlamentare, è Stefano Vita, già primario di oculistica e da alcune settimane direttore del dipartimento di chirurgia. In molti notano in questo passo di lato, uno più avanzato ed ambizioso fra qualche anno. Si tenga presente che Stefano Vita è il referente per il settore sanitario della Lega per il FVG. Fra un paio d’anni si vota per le regionali. Una riflessione andrà pure fatta.