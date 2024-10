TerzoMandato Exxx…Polzive!!!! Quante Forza Italia ci sono a nordest? Dal Veneto arriva il niet. Un brivido percorre il fine-corsa dei friulani.

A portare un elemento di chiarezza nel dibattito sul terzo mandato del presidente di regione e, a trascinamento, degli assessori, ci pensa Forza Italia del Veneto che, attraverso l’europarlamentare e coordinatore locale Luca Tosi, ragiona sui motivi dell’impossibilità. In una riunione di settore sanitario che si è svolta venerdì scorso a Verona, il coordinatore azzurro ha precisato: “Nel 2025, oltre al Veneto, andranno al voto Puglia, Campania e Toscana. Se concedi il terzo mandato ai governatori, il centrodestra rischia di perdere contro Emiliano in Puglia e De Luca in Campania, mentre in Veneto – ricorda Tosi – si è sempre vinto alla grande contro la sinistra con qualsiasi candidato. Perciò il terzo mandato non conviene”. L’europarlamentare di Forza Italia lancia anche un frecciatina alla Lega: “Io credo che un governatore di regione debba esserlo di tutta la regione e non solo di una parte”. Dinamiche che raggiungono il Friuli interessato il prossimo anno a una serie di incastri sulle amministrative regionali e le tanto attese provinciali salva-trombati di grande impatto. A partire dallo scambio Monfalcone/Pordenone. Ed è in questo orizzonte che appare la spaccatura in Forza Italia. In Veneto il no al terzo mandato é secco. In Fvg il delegato al tavolo di lavoro per la modifica elettorale è l’assessore azzurro Riccardi.