UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Pestaggio in pieno giorno all’istituto tecnico. La vittima denuncia gli aggressori. Udine coperta dall’omertà: perché, dopo due giorni nessuno ha ancora denunciato il fatto?

La segnalazione é pubblicata sul profilo fbook di Irene Giurovich. “Pestaggio nel parcheggio dell’Istituto Deganutti, ma bocche cucite.

Coinvolti una trentina di studenti, la quasi totalità straniera che hanno organizzato una spedizione ‘dei lunghi coltelli’ che rievoca tempo oscuri. A farne le spese un allievo della scuola picchiato da un compagno non italiano mentre gli altri stavano a guardare (non si sa se qualcuno abbia anche filmato, le telecamere ci sono ma non si capisce ancora se siano o meno attive).

Il fatto, avvenuto venerdì all’ ultima ora di lezione, lascia aperti molti interrogativi inquietanti: com’è possibile che alle 13 nessuno abbia visto e sentito niente? Insegnanti, personale ATA, genitori dove eravate? I bene informati dicono che c’è chi ha visto, e non è difficile crederlo dato l’orario, ma, per evitare guai e ritorsioni, ha preferito girarsi dall’ altra parte commettendo così un reato.

Confidiamo che vengano individuati i responsabili e che vengano puniti loro e quanti, fra personale docente e non, hanno abdicato al sacrosanto dovere di prestare soccorso.

La dirigente scolastica che farà?

Quanto meno la sospensione immediata dei responsabili, con ripetizione obbligatoria dell’ anno scolastico, e di chi ha assistito al pestaggio in connivenza attiva e altrettanti procedimenti disciplinari contro gli insegnanti (ma lo sono veramente?) e contro il personale ATA, rei di aver coperto tutto e di non essere intervenuti.

Addirittura ci sarebbe chi, in macchina, pur avendo visto l’allievo a terra, lo ha scansato per non passarci sopra…

E poi si parla di educazione civica obbligatoria negli Istituti. Bisognerebbe ribattezzarla diseducazione civica. L’eclisse della scuola sempre più omertosa“.