EuroCisint Exxx…Polzive!!! L’europarlamentare a Genova per sostenere Bucci. “La magistratura vuole distruggere tutto il lavoro della politica”.

L’europarlamentare Anna Cisint ieri era a Genova a “tirare” la volata elettorale per le regionali in favore di Bucci e dei candidati Lega. Si vota domenica 27 e lunedì 28 ottobre. Acclamata come una star, ha commentato lo scontro magistratura/governo rispetto al caso Albania. “Sono a Genova per dare una mano a Bucci e ai candidati della Lega – esordisce l’ex sindaco di Monfalcone – sono preoccupata per quello che sta succedendo. É gravissimo! Il nostro paese ha una sua costituzione che spiega quali sono gli organi dello stato a partire dalla separazione dei poteri. C’è un elenco approvato dal ministero degli esteri nel maggio 2024 in cui si prescrive che Albania, Egitto e Bangla Desh sono “paesi sicuri”. Ma qui la magistratura interviene e danneggia mesi e mesi di lavoro del governo Meloni. È come la tela di Penelope – conclude Cisint – La politica cerca di risolvere il problema immigrazione, qualcuno invece lo vuole distruggere”.