TerzoMandato Exxx…Polzive!!! Preme l’angoscia per gli assessori regionali e il presidente. Tempus Fugit. Prime avvisaglie ieri sera a un rinfresco. Che faremo dopo?

La goduria di arrivare in un locale friulano trasportati dall’auto di rappresentanza con guidatore in livrea tipo Hotel Loews e accolti dai compiacenti sottani, è inarrivabile. Non ha prezzo. E’ quello che si è visto ieri sera in un locale costruito recentemente in mezzo alla palude delle risorgive in occasione di un rinfresco di primavera intestato a Villa Manin. Per l’occasione si sono presentati: il presidente del Friuli VG Fedriga (al secondo mandato) che ha capito che governare la regione vale più di due ministeri e senza la preoccupazione di crisi di governo (simul…simul), e tre assessori di cui due nel giro d’aria di fine poltrona al termine della legislatura, ovvero Riccardi e Bini e il terzo Mario Anzil, vice presidente della regione e assessore alla cultura in cerca di aiuto per la Villa. Quest’ultimo, alla prima esperienza in giunta regionale, non corre alcun pericolo, almeno per altri 9 anni. Discorso diverso invece per il trio composto da Fedriga-Bini-Riccardi. Il presidente strilla per avere il terzo mandato ma Fratelli d’Italia e Forza Italia dicono di no. Vedi Veneto. Perché il terzo mandato? sarebbe uno sbrego al principio dell’elezione diretta cui i paesi anglosassoni sono maestri. E che ora con le elezioni negli States ci viene rovesciato sotto il naso. Fare il terzo mandato significa comandare per altri 5 anni senza fastidiose preoccupazioni ministeriali. Stesso discorso vale per gli assessori. Non passasse il terzo mandato, dopo questa legislatura, dovrebbero dire addio ad incarichi di giunta: Riccardi, Bini, Zilli, Zannier, Callari, Roberti, Scoccimarro e Rosolen. Ecco perché, vedi foto, gli sguardi di due assessori e del presidente sono preoccupati e immersi nella palude. Niente auto di rappresentanza con chauffeur in livrea tipo Loews e niente baciapile al cospetto. Come dicono gli “studiati”: Sic transit gloria mundi.