RuttiDiTonutti Exxx…Polzive!!! Nell’Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale si specula sulla pelle degli operatori sanitari. Certificata la carenza di 500 operatori. Il direttore Tonutti si rifiuta di pagare i richiami in servizio e sostenere gli incentivi. Esternalizzazioni eccessive. Annunciato lo stato di agitazione.

L’assessore alla salute Riccardi, nel corso del consiglio regionale di ieri e dopo essersi consultato ai passi perduti di palazzo Oberdan con la dirigente della direzione centrale sanità Fvg Gianna Zamaro, ha sottolineato che le «aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia, tenuto conto della difficile situazione legata alla carenza di personale sanitario, hanno elaborato specifici piani per poter trattenere i professionisti e quindi, di conseguenza, diminuire le liste di attesa. Ciò è avvenuto anche nell’ambito dei servizi della radiologia. Negli ultimi due anni, in Asfo, l’uscita di medici radiologi – secondo quanto ricostruito dall’esponente dell’Esecutivo regionale – è stata notevole per diversi motivi, legati in particolare alla carenza di professionisti e a difficoltà inerenti il tipo di orari e di impegno richiesti nell’attività radiologica d’urgenza». La fumosa tesi dell’assessore non ha convinto le sigle sindacali di UilFpl e Nursind che hanno annunciato lo stato di agitazione con esito irrevocabile verso lo sciopero contro la direzione dell’azienda sanitaria del pordenonese diretta da Tonutti. Stefano Bressan della Uil Fpl e Luca Petruz del Nursind ribadiscono che l’azienda della Destra Tagliamento «soffre una grave carenza di organico che l’Osservatorio Regionale ha rilevato in 500 unità, comprovata dalle oltre 180.000 ore di eccedenze orarie prodotte nel solo 2023 dal personale del comparto. Ore per le quali a oggi mancano i fondi per pagare almeno 133.000 ore. Nonostante questi pesantissimi dati, la politica regionale continua ad affermare che gli organici sono sufficienti forse addirittura in eccesso». La situazione invece è al limite del collasso e solo la responsabilità del sindacato può raddrizzare la baracca messa in piedi dal trio Tonutti-Riccardi-Zamaro ancorché le due sigle insistono nel sottolineare che, «a fronte della gravissima carenza di personale rilevata dall’Osservatorio che mette a rischio i servizi essenziali per la popolazione, c’è il rischio di non garantire i Livelli Essenziali di Assistenza. In tutto questo marasma – ricordano Uil Fpl e Nursind – la Direzione dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale si rifiuta di adottare opportune politiche incentivanti per valorizzare i dipendenti ancora in servizio che solo attraverso i propri sacrifici consentono la copertura del servizio ricorrendo a turni aggiuntivi e richiami in servizio». Nella pratica, fanno capire i sindacati, si specula sul senso di responsabilità del personale sanitario. Per quanto tempo si può ancora tirare la corda? Le due sigle sindacali rivolgono a Tonutti un’altra importante richiesta: per valorizzare il personale, bisogna pagare a due mesi da bilancio le eccedenze orarie prodotte dal personale del comparto. «Qualora le nostre richieste non venissero accettate proclameremo lo stato di agitazione di tutti i lavoratori dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale in quanto non accettiamo più che qualcuno ci venga a dire che i professionisti della sanità sono troppo pagati e che si speculi sulle spalle dei lavoratori». Bressan e Petruz non cantano ai sordi.