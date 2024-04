SbamKronospan Exxx…Polzive!!! Un avvocato di Udine, al soldo degli austriaci, si oppone al decreto di archiviazione della Procura di Pn rispetto a una querela per diffamazione contro il giornale “Pordenone Sette News”. Istanza respinta, il diritto di critica è salvo. Dopo l’assoluzione a Leopost, nuovo schiaffo a Cenedella e alla Kronospan.

Nel settembre del 2021 Massimo Cendella, amministratore unico della società Kronospan Italia s.r.l. aveva presentato una denuncia querela nei confronti del periodico “Pordenone Sette News“, in relazione ai contenuti pubblicati nell’edizione di settembre 2021, momento in cui, presso il Comune di San Vito al Tagliamento, sede legale della società denunciante, si erano tenute le elezioni per il rinnovo del sindaco e dei consiglieri. Il progetto di ampliamento dell’azienda (vedi leopost), oltre a costituire tema di scontro politico tra i vari candidati sindaci e il comitato ambientalista locale denominato ABC (“Ambiente bene per la Comunità”), era stato descritto in “termini totalmente negativi e denigratori” all’interno del periodico. Per i manigoldi di leopost invece, è normale dialettica politica che si consacra in campagna elettorale cui agli austriaci della Kronospan, al suo amministratore Cendella e all’avvocato difensore dell’azienda, Andrea Castiglione di Udine (seppellita la sua storia socialista, liberale, garantista…) non par vero. E infatti il pubblico ministero presso il Tribunale di Pordenone aveva avanzato richiesta di archiviazione trattandosi di pubblicazione “evidentemente inserita in un contesto di dialettica politica” riconducibile all’esercizio del diritto di critica”. A Pordenone, come a Udine, le garanzie costituzionali sono assicurate. Ma non coincidono con l’ideologia dell’avvocato di Cendella e della Kronospan, Andrea Castiglione, che ha presentato opposizione all’archiviazione della Procura di Pordenone. L’avvocato di Udine, al soldo di Cendella, tradisce i valori socialisti, liberali, garantisti, cui ha dato da intendere in questi anni nel corso della sua attività politica udinese, per vestire i panni di novello Dipietrino. Loris Fortuna si ribalta nel famedio di via Firenze. Sulla base della richiesta del legale udinese, ad esito della udienza di discussione il GIP del Tribunale di Pordenone, d.ssa Monica Biasutti, rilevava l’incompetenza territoriale della procura di Pordenone (essendo a suo dire competente la procura di Brescia, luogo ove il periodico contestato risulterebbe edito) e declinava pertanto la propria competenza restituendo gli atti alla Procura per il prosieguo. La Procura di Brescia, in data 17 aprile scorso, ha rigettato l’opposizione e ha disposto l’archiviazione degli atti del procedimento. Riguardo alla memoria dell’avvocato udinese di Cendella, che si era opposto all’archiviazione, i giudici di Brescia rilevavano: «Estrema vaghezza e genericità, non aveva descritto in termini realmente precisi e compiuti quale sarebbe stato il profilo diffamatorio rispetto a fatti che sono tutti quanti oggettivamente veri; l’avvocato, nella propria opposizione non ha spiegato in alcun modo perché la soglia di offesa al proprio onore e decoro dovesse ritenersi superare quella della ravvisata <speciale tenuità>. Dalla lettura degli articoli pubblicati sul periodico “Pordenone Sette News” non emerge alcun intento diffamatorio nei confronti della Kronospan Italia srl; invero, tali contributi hanno ad oggetto le criticità ambientali con riferimento al progetto iniziale relativo alla costruzione di un nuovo impianto industriale sul territorio del comune di San Vito al Tagliamento; ritenuto che attraverso gli articoli contenuti nel periodico si è legittimamente esercitato un diritto di critica su un tema di particolare interesse, in un contesto acceso dovuto alla campagna elettorale in corso per il rinnovo degli organi amministrativi comunali». Sic transit gloria Kronospan. Avvertire gli austriaci e gli avvocati novelli Torquemada che in Italia ci sono i Tribunali. E i giudici sono i garanti delle prerogative costituzionali. Dove il diritto di critica e la libertà di stampa sono affermati.