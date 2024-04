LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Fuga da Lenna a Forni di Sopra, Antoniutti “Sese” si dimette da consigliere ed è fuori dal partito. Le indennità lunari del sindaco del comune di 900 abitanti con lo status di “turistico”: in un anno ha tirato circa 40mila euri. A Socchieve si celebra il patto dello scandalo fra Pd e Forza Italia.

Appena insediato, Marco Lenna ha subito chiesto, e ottenuto col voto del consiglio comunale, lo status di “Comune Turistico“. I vantaggi economici sono incredibili. Le indennità aggiuntive possono salire fino al 100%. Lenna ha imposto il massimo della prebenda: 100%. Per esempio, Tarvisio si mantiene al 70% e Lignano all’80. Lenna, col massimo dell’indennità consentita, dal 2021 tira una “mesata” di circa 40 mila euri/anno che sono la somma del compenso da sindaco più quella dei rimborsi per missioni, viaggi e servizi che nel 2020 avevano raggiunto la cifra mostruosa di 11.000 euri/anno. Il doppio di un assessore regionale. Nel 2021, la spesa per viaggi, si è assestata a 5.700 euri con la formula del piè di lista. Forni di Sopra è un comune di 900 anime dove non riescono nemmeno ad aprire il self service sul Varmost per gli sciatori. Una mangiatoia carnica da non credere se paragonata a Sappada, dove il sindaco non ha chiesto lo status di comune turistico.

Intanto si guarda alle prossime elezioni. La conca o la valle, non poteva rimanere estranea ai sussulti elettorali. Due comuni al centro delle turbolenze: Forni di Sopra, e la new entry, Socchieve. Comuni della tambureggiante Val Tagliamento. In quello guidato dal vice segretario provinciale di Udine della Lega (Forni, mostro-municipio) sappiamo tutto ma, a ridosso delle elezioni, è bene rinfrescare la memoria e aggiornare la pagina agli ultimi accadimenti. Con una manovra messa in atto a meno di due mesi dal voto, Lorenzo Antoniutti consigliere comunale iscritto Lega, si è dimesso dalla carica, al suo posto è entrato Pierino Colman. Per quale motivo ha voluto liberarsi della copertura di Lennna-Cotenna? Alle prossime comunali, il consigliere dimissionario scenderà in campo a sostegno di Iginio Coradazzi candidato sindaco, contro l’uscente Marco Lenna che sarà sostenuto dalla Lega con tanto di simbolo. Regolamento alla mano, chiunque iscritto si candidi contro è da ritenersi fuori dal partito. E a rendere ancora più incandescente la partita elettorale spunta la figura del terzo incomodo, ovvero Fabrizio Bellina. La sua presenza, pare abbia una duplice funzione. Appoggio esterno, oppure, attraverso la candidatura a sindaco per abbassare il quorum delle percentuali e facilitare il bis al sindaco uscente. Le trattative sono in corso. Non meno clamorosa, politicamente, la situazione a Socchieve gajardo comune all’imbocco della valle dove accade l’impossibile. Il sindaco uscente, Coriglio Zannier è riuscito a strappare un accordo con Roberto Fachin che, molto probabilmente, farà parte delle lista unica che si presenterà l’8 e il 9 giugno. Zannier è un iscritto al PD e Fachin a Forza Italia. Un campo larghissimo, come il Tagliamento in pianura.