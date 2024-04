BloodyPatry Exxx…Polzive!!! Il Consiglio regionale celebra la Festa del Friuli con un regalo ai friulani: Dal 2025 e per 15 anni i servizi di prelievo negli ospedali verranno affidati a una ditta esterna. Costo circa 90milioni di euri. In Veneto no liste d’attesa: visite di sera e nei week end.

Il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, ha celebrato oggi in aula la Festa della patria del Friuli Venezia Giulia. Il presidente ha ricordato il sostegno alla lingua e alla cultura friulana, che, al pari delle altre minoranze linguistiche, costituisce l’asse portante dell’autonomia del Friuli Venezia Giulia. Tuttavia, la lingua, la cultura friulana, Sigeardo ed Enrico IV, sembra che non bastino per raddrizzare uno dei settori più pericolanti della rottamata Patria del Friuli. Quello della sanità. Il destino cinico e baro, per i poveri patrioti friulani, si abbatte proprio nel giorno della celebrazione triestina con la proposta di una ditta privata, cui l’assessore Riccardi e la dirigente Zamaro guardano con interesse, che effettuerebbe i servizi di prelievo di tutte le aziende sanitarie del Friuli, compreso Cro di Aviano e Burlo Garofalo di Trieste. Il servizio esternalizzato si presume che possa iniziare l’anno prossimo. Il valore della concessione, per 15 anni, è stimato intorno agli 89 milioni di euro. Jo Polimeni, direttore dell’Azienda Regionale di Coordinamento della salute spiega che «è una forma di trasferimento del rischio a un privato, rispetto a una gestione più innovativa, più di accompagnamento, rispetto a un appalto classico di servizi». La ragione dell’ipotesi di appalto va ricercata nella carenza di personale, ma per alcuni addetti del settore è una balla grossolana. Certo, le carenze sono ormai croniche e lo dimostrano anche gli ultimi concorsi. Il problema è strutturale e va considerato che la disciplina dei prelievi presenta problematiche non secondarie per le persone anziane con vene fragili e per quelle che hanno vene difficili da trovare. E’ questo il clamoroso regalo della Fieste de Patrie dal Friùl ai sottani. Una vergogna, se confrontata con ciò che sta invece accadendo in Veneto: Per superare il problema delle liste d’attesa, gli ospedali saranno aperti di sera e anche nel week end. Stop ai buchi in agenda e tempi sui siti web. Il Veneto ha cinque volte gli abitanti del Friuli. La giunta Zaia ha dieci assessori, come quella Fedriga. Solo che oltre il Livenza pedalano, di qua, fanno Instagram.