TerroreTrieste Exxx…Polzive!!! Torna in azione la banda dei Rolex. Tentativo di furto a Sgonico, un uomo gravemente ferito da un colpo di pistola sparato dai banditi.

La prima pista porta alla “banda dei Rolex”.

“Un un tentativo di rapina in casa, un uomo di 66 anni è rimasto gravemente ferito questa sera verso le ore 19, dopo essere stato raggiunto da un colpo da arma da fuoco esploso a Rupinpiccolo di Sgonico, sul Carso triestino. L’uomo è stato aggredito e derubato del Rolex che aveva al polso. Fabio Galgaro, questo il nome del ferito, è stato soccorso dal personale sanitario e portato in ospedale, in codice rosso, all’ospedale di Cattinara a Trieste, ma non sarebbe in pericolo di vita. Non è escluso che i colpi sparati siano stati più d’uno. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di una rapina messa a segno dalla banda dei Rolex. Sarebbe stato colpito alle spalle, nella parte alta della schiena. Le indagini sono condotte dalla Polizia”.