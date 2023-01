PolverieraElettorale Exxx…Polzive!!! Chi è più tossico? L’incubo Capozzella-Serracchiani sull’alleanza Pd-5Stelle. Polverizzato il Terzo Polo a Udine. Prima Udine flirta con Fratelli d’italia.

In pochi ci credono. I pompieri, soprattutto di area democratica, cercano di ripararsi come meglio possono alla violenta burrasca “tossica” che si è abbattuta sul PD e 5 Stelle (vedi Leopost di ieri) rispetto all’argomento “Tossine” sollevato da Serracchiani (“ci sono ancora alcune tossine coi 5Stelle”). La battuta non è piaciuta a Capozzella, consigliere regionale dei 5Stelle, che ha replicato duramente: “La tossina è Debora Serracchiani“. Le reazioni in casa PD sono molto prudenti, soprattutto se a ridosso del vertice di stasera cui è bene non alzare i toni. Spitaleri ricorda: “Al consigliere Capozzella, che evidentemente vuole avvelenare i pozzi, chiediamo solo di controllare la sua acredine”. Ma davvero qualcuno pensa che la replica del consigliere grillino contro Serracchiani sia stata motu proprio e non concordata con Giuseppe Conte e Luca Sut? Molto difficile e stasera si capirà come verrà articolato l’accordo. Un accordo che evoca le poco fortunate fusioni “fredde” visto che a Udine i 5Stelle correranno contro il PD e il loro candidato De Toni. E sempre a Udine è scoppiata la bagarre fra renziani e calendiani. Gli esponenti di Italia Viva, Izzo e Tognato, sono molto delusi dal metodo con cui è stata gestita la fase preelettorale delle comunali in città: “Per noi, la strada giusta è, ancora, quella di essere alternativi a M5Stelle, Lega, Pd e Fratelli d’Italia. Vogliamo veder crescere in partito vero in cui le decisioni vengono prese sul territorio e non in maniera verticistica. Abbiamo ottenuto un grande risultato alle ultime politiche solo perchè avevamo mantenuto una direzione autonoma e coerente”.

Udine resta la grande incognita per il centrosinistra. Il diniego dei 5Stelle e Spazio Udine e le divisioni fra Italia Viva e quelli di “Azione” stanno creando le prime crepe a una coalizione fusa troppo in fretta e poco rodata.

Per converso a centrodestra gli alleati di Fontanini galoppano con i nomi di candidati che svolazzano allegramente spinti dal vento favorevole; è il caso di Fratelli d’Italia che vuole assolutamente determinare la vittoria di Fontanini a Udine. Per questo motivo sono in corso trattative febbrili con candidati che alle ultime amministrative abbiano ottenuto ottime preferenze. I nomi sono quelli di Ester Soramel ed Enrico Bertossi di Prima Udine. Nulla di ufficiale, ma una cosa è certa, dopo che Venanzi ha “scaricato” gli arancioni udinesi tutto può accadere. Non sarà un flirt primaverile, ma molto di più.