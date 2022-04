TemporaleElettorale Exxx…Polzive!!! L’indipendente Targato mette in agitazione il Pd: Annunciata la candidatura a sindaco di Codroipo. Martedì il centrodestra deciderà il nome del candidato.

Si arricchisce l’offerta elettorale per le prossime comunali di Codroipo: Valentino Targato, dopo aver partecipato alla kermesse di Polo Civico di ieri mattina ha consegnato ai giornalisti un dispaccio in cui annuncia la sua candidatura a sindaco di Codroipo. “Ho 55 anni e il mondo della politica mi ha sempre affascinato, sono pronto a mettermi a disposizione della città dove da oltre 28 anni passo la maggior parte del mio tempo”. L’imprenditore dei vivai ha le idee chiare: “I risultati che ho raggiunto come imprenditore sono sotto gli occhi di tutti e vorrei mettere a disposizione della città dove lavoro, la mia determinazione, passione e forza di volontà. Fare il sindaco – continua Targato – significherebbe aiutare la comunità a ridare a Codroipo quello che Codroipo ha dato a me in questi anni. Non voglio fare il sindaco per vivere – puntualizza Targato – vorrei farlo perché credo che Codroipo si trovi davanti a un bivio: rimanere un paese o diventare una città”. Per il presidente di Copagri “…manca un nome forte per Codroipo che metta d’accordo tutti. Onestamente credo che ogni nome di candidato fino ad ora uscito, in realtà non sia condiviso dal 100% delle coalizioni”. Giacché il centrodestra si riunirà martedì sera a Rivolto per chiudere sul nome del candidato sindaco, che non è Targato, l’osservazione pare essere rivolta al centrosinistra dove i vertici locali puntano su Guido Nardini, già vice sindaco con la giunta Tonutti, oppure al ritorno di Vittorino Boem. L’obiettivo di Targato è quello di riuscire a spurgare i Dem locali dalle scorie del ‘900 e convincerli ad appoggiare il presidente di Copagri. Nel frattempo i vertici del centro destra del Medio Friuli hanno convocato un vertice trilaterale martedì sera a Rivolto per sciogliere le riserve sul nome del candidato sindaco. I convocati sono: De Rosa, Cividini, Piccini, Fedrizzi, Snaidero, Cressatti, De Cecco, Bozzini, Simone Mauro e Marzio Giau.