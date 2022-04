CaligoElettorale Exxx…Polzive!!! Fratelli d’Italia detta la linea a Pagnacco e Prata (Pn). Barberio infilza Saro. A Codroipo Polo Civico cala Guido Nardini sul tavolo dei candidati.

E’ soprattutto sul versante pordenonese che si registra l’attivismo più intenso dei patrioti rispetto alle combinazioni all’interno dell’irrequieto centrodestra Friuli VG. Sia ad Azzano X che a Prata di Pordenone i fratelli Ciriani, dominus indiscussi della provincia hanno imposto una inaspettata smarcatura sui candidati unitari. Già scritto su queste pagine di Azzano, sorprendono le parole della responsabile del circolo dei Meloniani di Prata di Pordenone, Daya De Nardi: “Fratelli d’Italia si presenterà come proposta alternativa al centrodestra. Venuta meno una condivisione programmatica, stiamo lavorando con altre forze politiche presenti sul territorio. Non c’è stata nessuna intesa con le liste che corrono a sostegno di Katia Cescon candidata sindaca della Lega e Insieme per Prata. Il rimbalzo pratese ha raggiunto la periferia udinese dove a Pagnacco, come anticipato su queste pagine sta nascendo un’asse civica che potrebbe mettere insieme l’uscente vice sindaco Laura Sandruvi, area centrodestra (che non scalda i cuori di Forza Italia), con una parte del centrosinistra che fa capo a Gennari e Bernardis. Il salvagente sul bilancio di martedì scorso ne è la testimonianza. Più decisa l’azione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Leonardo Barberio che sta seguendo da vicino la fase pre elettorale. “Si lavora su due liste” fa sapere l’esponente dei meloniani. Ma soprattutto su un punto: “Dove c’è Barberio non c’è spazio per Saro” (a proposito di un interessamento del senatore di Martignacco alle amministrative locali). Infine Codroipo, teatro allucinante di una campagna per le amministrative davvero schizofrenica. Stamattina i ragazzi del “Polo Civico” hanno presentato in sala Abaco una bozza di programma frutto delle riunioni che si sono svolte in queste ultime settimane. Di fronte a circa una quarantina di persone, il primo a prendere la parola è stato Guido Nardini, ospite al tavolo dei relatori, che ha fatto un intervento di natura geopolica in cui si capiva lontano un miglio che vorrebbe essere lui la testa di serie della Civica (commento di Vittorino Boem: “Vedere Guido un pò emozionato valeva il prezzo del biglietto”). Più tecnico e pertinente alle sue competenze, l’intervento della consigliera comunale Carla Comisso che ha annunciato di voler organizzare a Codroipo il “Festival della Salute” sul modello del Festival della letteratura di Mantova o quello dell’economia di Trento. Ma la consigliera ha puntato il dito soprattutto sull’Asp Moro denuciando il dissesto economico e la mancanza di trasparenza: “Speriamo che l’Azienda venga commissariata prima delle elezioni – esordisce – vorrei capire com’è stato possibile, conti alla mano, accusare una perdita finanziaria, maturata in 10 anni, di oltre 2 milioni e 700mila euri. La perdita – aggiunge Comisso – è progressiva e costante, ma ad oggi non è possibile risalire alle cause poiché la pubblicazione degli atti è incompleta. Mancano i dati di bilancio consuntivi e previsionali che non sono visibili sul sito. Non sono casuali le dimissioni della direttrice e non è nemmeno casuale che nel cda si siano alternati presidenti del tutto incapaci del loro compito”. Il Polo Civico, senza dubbia pare voglia indicare la strada come alternativa democratico progressista per il futuro del Medio Friuli. Oltre a Boem, tra il pubblico si è visto Giancarlo Tonutti, uno dei fondatori del Progetto Civico a Codroipo.

Intanto, domani l’imprenditore Valentino Targato scioglierà le riserve su una sua probabilissima discesa in campo.