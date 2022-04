La pecora in cima alle posizioni sessuali preferite dagli europei.

In foto, una miniatura erotica indiana del 1780.

In un libro sulla sessualità che uscirà in Francia il 14 aprile (Edizioni La Musardine), l’autore Didier Dillen si chiede come mai la pratica della scopata “da tergo” sia la preferita da uomini e donne europei. Anzi, in un sondaggio commissionato dal sito di incontri “Casualdating”, risulta che per il 39% delle donne e il 43% degli uomini italiani la pecorina sia la posizione preferita. Seguono le posizioni del missionario, dell’amazzone e quella a cucchiaio, indicata per le donne in stato di gravidanza. Il fatto che la posizione “da tergo” sia la preferita dagli europei, italiani compresi, ha sorpreso l’autore del libro, poiché la pecorina rimane fortemente associata all’idea di una sessualità bestiale, perfino degradante. In contrasto con l’ideale amoroso dell’unione faccia faccia dove si contempla il viso del proprio partner.