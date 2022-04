TemporaleElettorale Exxx…Polzive!!! Iacop semina il terreno per le regionali. Riccardi punta su Roma. Libero conferma il tam tam su Draghi pronto a mollare.

Il titolo della due giorni romana di Forza Italia era: “L’Italia del Futuro”. Ieri mattina, uno dei relatori intervenuti sul palco del Parco dei Principi della Capitale è stato Riccardo Riccardi. Una presenza che in molti hanno codificato come strategica e densa di significato politico. Un’esposizione così franca e schietta verso il partito di Berlusconi non può che far pensare a un rafforzamento della vicinanza del vice presidente in seno a Forza Italia. La disinvoltura con cui Riccardi dialogava con i vertici del partito e in particolare col plenipotenziario Tajani, fanno pensare a un nuovo orizzonte politico che si apre oltre Roncobilaccio. In tal senso s’incastra il tam tam di Affaritaliani ripreso da queste pagine e che oggi è ben visibile sulla prima pagina del quotidiano Libero: “Draghi ad agosto molla”. Ciò significa, salvo miracoli, che si andrebbe al voto in autunno. La lettura politica, nella chirurgica lingua friulana indica un’interessante corsia romana per il vice presidente timbrata da Sandra Savino che cederebbe volentieri il posto a Riccardi se solo lui lo volesse. Nel gioco degli incastri, la coordinatrice azzurra potrebbe entrare nell’eventuale giunta regionale prossima e lasciare la poltrona di assessore del comune di Trieste a Francesca De Santis. Tornando a Riccardi, con la riduzione dei parlamentari, il peso dei deputati sul territorio è certamente maggiore dell’attuale e il prestigio pure, sarebbe il coronamento perfetto dopo oltre 20anni di regione. E’ un’ipotesi che prende corpo dopo la Kermesse romana di venerdì e sabato cui il vice presidente non ha perso nemmeno un giorno. La delegazione azzurra dal Friuli era composta da Sandra Savino, Francesca De Santis, Pietro Geremia, Roberto Novelli, Franco Dal Mas, Giuseppe Nicoli, Alberto Polacco, Rudy Ziberna, Angela Brandi.

Nel contempo la coalizione di centrosinistra ha iniziato a ragionare sulle ipotesi candidature presidente in attesa della conferma di Fedriga. Dopo Patuanelli si sta facendo strada la candidatura di Franco Iacop, il già presidente del consiglio, presente ieri a Buja per la feste delle Pro Loco del Collinare ha dialogato a lungo con diversi sindaci della zona. L’intento è quello di iniziare a coinvolgere alcuni primi cittadini (Luca Ovan e Manuela Celotti su tutti), per formare la squadra elettorale. Nell’occasione, il Pd ha indicato Giulia Mattiussi candidata alle prossime comunali. Stasera, il sindaco Bergagna ha convocato un nuovo vertice di coalizione.