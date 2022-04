Presidenziali in Francia. Macron e Le Pen al ballottagio.

Si è chiuso il primo turno delle elezioni presidenziali 2022 in Francia. Come da previsioni al ballottaggio del 24 aprile sarà sfida tra l’attuale capo dell’Eliseo Emmanuel Macron e la candidata dell’estrema destra Marine Le Pen. E se il presidente uscente – al 28,4% contro il 23,4% della sfidante – può contare sul sostegno di buona parte della destra e della sinistra, i calcoli degli analisti dicono che sulla leader di Rassemblement National convergerà almeno il 7% in più dei voti: rispetto a quelli che prese nella sfida di 5 anni fa potrà infatti contare su quelli dei sostenitori di Eric Zemmour, che ha invitato i suoi a dare al lei la prossima preferenza.