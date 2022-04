AlVotoAlVoto Exxx…Polzive!!! Draghi pronto a lasciare pensa alla Nato. Evaporato l’entusiasmo dei draghiani. Voto a ottobre. Grandi manovre in Friuli

La Kermesse di Forza Italia di sabato scorso e la pattuglia di pezzi da novanta del berlusconismo friulano che vi ha partecipato sono la spia rossa che il fronte governativo è in forte agitazione. Da Trieste seguono con molta attenzione l’improvvisa accelerata verso un esaurimento del governo Draghi e la conseguenza di nuove elezioni politiche. In tal caso quali sarebbero le scelte di Salvini? Potrà Fedriga chiedere un salvacondotto per restare in Friuli o sarà costretto a seguire le indicazioni del leader del carroccio che lo vorrebbe in capitale? E a chi sarebbe assegnata la candidatura a presidente della Regione? Fratelli d’Italia? La questione, apparsa sabato scorso su Affaritaliani, ripresa da Leop ost e da Libero e ieri ribadita dal quotidiano on line, sta scuotendo il perimetro centrodestrista friulano. La convention azzurra non è casuale.

“Legge di bilancio a luglio ed elezioni politiche nella seconda metà di ottobre. Il rumor lanciato nei giorni scorsi da Affaritaliani.it prende corpo e fa discutere in Parlamento. Il punto di svolta, come si è visto plasticamente sabato con la ri-discesa in campo di Silvio Berlusconi alla convention di Forza Italia, è il ritorno nei ranghi dei ministri azzurri. “ Renato Brunetta, Mariastella Gelmini e Mara Carfagna hanno capito che non è più utile fare i draghiani e ben presto faranno iniziative sotto la bandiera di Forza Italia”, osserva ad Affaritaliani.it Luigi Bisignani, che sul quotidiano Il Tempo scrive proprio di manovra in piena estate e di voto in autunno (quando i parlamentari avranno assicurato il diritto alla pensione). L’altro punto chiave, spiegano fonti qualificate, è la presa d’atto che molto probabilmente la guerra in Ucraina non terminerà a breve e quindi attendere febbraio-marzo del 2023 per andare alle urne non ha molto senso. Dalle parti del Quirinale, si osserva in Parlamento, sanno ad esempio che la Lega potrebbe uscire dalla maggioranza in ogni momento (vedi scontro su delega fiscale e catasto) aprendo così una crisi profonda che non potrebbe essere risolta con un rimpasto e che danneggerebbe l’Italia anche sui mercati finanziari. Meglio quindi anticipare i tempi e andare al voto prima dell’inverno.