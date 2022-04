GradoCaligo Exxx…Polzive!!! Burrasca sul nuovo presidente della Git: Marin, con Dressi, è quello che ha svenduto la gestione turistica alla regione.

Come può rientrare dalla finestra colui che è stato cacciato dalla porta a causa della spregiudicata gestione della Git negli anni in cui il futuro presidente della spa era sindaco?

Spunta l’ombra dell’ex assessore Sergio Dressi (Alleanza Nazionale) e della sua riforma regionale del Turismo sulla nomina di Roberto Marin a presidente del Cda della Grado Impianti Turistici Spa.

Lo svuotamento decisionale degli isolani rispetto alla gestione in materia di turismo locale è iniziato nel 2002 e perfezionato con gli anni in cui Roberto Marin è stato sindaco dello stesso partito di Dressi, Alleanza Nazionale, dal 1998 al 2007. In mezzo devastanti perdite di bilancio e presidenti e commissari sostituiti come come calzini. Nel primo assetto societario, anno 2001, le quote erano suddivise col 30% di azioni ognuno fra Comune, Turismo Fvg e Camera di Commercio e il 10% della Camera di Commercio. Le percentuali erano rimaste identiche fino al 2004 quando iniziarono a esplodere i petardi: capitale sociale ridotto, a causa di perdite di bilancio. Successivamente il Comune diventava socio di maggioranza della Git, riportando così, di fatto, spiaggia e Azienda in mani gradesi, come lo erano sempre state. Succede allora che l’assemblea delibera l’aumento del capitale sociale da 120 mila euro (ai quali era stato ridotto), a 1 milione e 920 mila euro. Il Comune decide l’acquisto di quote passando dal 30 al 51,60%. Turismo Fvg passa invece al 36,44, Itur a 7,88 e Ccia al 4,08%. Nel 2006 altra drastica riduzione di capitale per perdite con la cancellazione di circa 800mila azioni. L’assemblea delibera, però, l’aumento di capitale di 1 milione di euro. Qui è la prima spia rossa che si accende: Il 15 gennaio 2007, quindi sempre con Grado a guida del sindaco Roberto Marin, c’è la chiusura della sottoscrizione per l’aumento di capitale. Il Comune riduce drasticamente la sua presenza al 17,90% contro il 76,76 dell’allora Turismo Fvg, il 4,30 della Ccia e l’1,04 dei privati della Itur. Stesse percentuali ma riduzione del capitale per perdite con l’annullamento di 468.562 azioni. Il 27 maggio dello stesso anno Grado passa in mano alla maggioranza comunale guidata da Silvana Olivotto. La stessa nel luglio del 2008 sottoscrive l’ultima variazione: il Comune riduce la sua presenza al 10,62% attuale mentre Turismo Fvg, esercitando il diritto di opzione in proporzione alle azioni possedute, passa a 86,41%, La Camera di Commercio a 2,55% e la Itur a 0,62%. Nel 2015 la Regione modifica lo statuto che stabilisce la nomina del presidente: designazione congiunta da Comune e Turismo Fvg stabilendo l’indicazione della Regione “sentito” il parere del Comune. Gradesi piegati a novanta gradi verso il golfo di Trieste e bidonati clamorosamente dal fatto che viene loro sfilata di mano definitivamente la società che si occupa della promozione turistica locale. Rispetto alla compensazione di Kovatsch-ForzaTragica i maligni rincarano la dose e osservano: Una spartizione di poltrone in piena regola grazie a un patto di desistenza superfluo e “al buio” che ha premiato Marin per non essersi presentato in campagna elettorale. Kovatsch, con oltre 700 voti di scarto su Raugna, avrebbe vinto comunque.