CivibankFvg Exxx..Polzive!!! I nomi dei candidati delle due liste alla guida dell’istituto friulano. Sparkasse organizza gli eventi informativi a Moimacco e alla Dacia Arena dello stadio Friuli.

Sparkasse proporrà all’assemblea i compensi per i nuovi amministratori: 25mila euri/anno lordi per il presidente e 300 euri di gettone per i componenti il Cda.

In ragione dell’adunanza dell’Assemblea dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 09:00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 25 maggio 2022, alle ore 09:00, in seconda convocazione, presso lo Studio ZNR Notai in Milano, via Pietro Metastasio n. 5, sono state depositate le liste coi 18 nomi dei candidati. Per la lista numero 1, presentata dal Cda della Banca di Cividale Spa, società Benefit presidente Michela Del Piero, gli aspiranti sono: Andrea Stedile, Alberto Agnoletto, Massimo Fuccaro, Riccardo Illy, Livio Semoliς, Francesco Fracasso, Irene Monasterolo e Simone Cason.

La lista numero 2, presentata dal socio Cassa di Risparmio di Bolzano Spa, titolare di una partecipazione pari al 17,9% del capitale sociale, capolista Alberta Gervasio cui seguono: Guglielmo Pelizzo, Aldo Bulgarelli, Lidia Glavina, Antonio Marano, Mario Cappelletti, Luca Cristoforetti, Armin Weissenegger e Silvano Chiappo.

Nel frattempo, il socio Cassa di Risparmio di Bolzano, dopo aver apprezzato l’adesione di Friulia Fvg all’Opa degli altoatesini sulla Cividale ha organizzato i primi eventi informativi relativi alle offerte pubbliche di acquisto volontarie e totalitarie aventi ad oggetto, rispettivamente, la totalità delle azioni ordinarie di Banca di Cividale S.p.A. Società Benefit e la totalità dei warrant denominati “Warrant Banca di Banca di Cividale S.p.A”.

Il primo incontro, riservato agli azionisti è fissato per mercoledì 20 aprile alle ore 18 a Villa de Clarici a Moimacco, mentre quello pubblico, iscrizioni entro il 19 aprile, è organizzato per giovedì 21 aprile alle ore 18 nell’area della Dacia Arena dello Stadio Friuli di Udine.