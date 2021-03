TempestaNelCellina Exxx…Polzive!!! Tutti i particolari del blindato che ha colpito un pollaio in una fattoria di Vivaro (Pn). Sospetti sull’equipaggio. Gli slambri sul tetto. Esclusivo.

In queste due immagini l’incredibile sintesi dell’episodio accaduto ieri durante un’esercitazione militare notturna compiuta nell’alveo del Cellina. Una blindo pesante armata di centauro ha sbagliato la mira di 90 gradi provocando la morte di decine e decine di galline rinchiuse nel pollaio dell’azienda agricola. Il proiettile, come si vede nella foto a destra, ha sventrato il tetto del capannone e la parte laterale della struttura. La Procura ha sequestrato i mezzi impegnati nelle operazioni militari che erano state programmate e che sono state sospese. Sospetti sull’equipaggio del blindato e polemiche per le continue manovre, rivelatesi pericolosissime, per gli abitanti della zona. E se avesse colpito una casa?