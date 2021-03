AdrenalynaCentroDestra Exxx…Polzive!!! Multe ai clienti. Forza Italia contro la Lega sui compiti della Polizia Locale. Zanin-Mtf, allergico agli sceriffi, attacca il candidato della Lega Giulio Dri e l’assessore Ciani. Fedriga e Roberti impacciati. Esclusivo.

Attacco frontale di Forza Tragica contro la Lega. Mentre a Trieste l’assessore Roberti destina fondi importanti per migliorare l’armamentario e l’efficacia della Polizia Locale, Forza Italia attacca un loro vigile. Il caso dei clienti multati lunedì scorso dall’ufficiale abusivo Giulio Dri 〈lo zoppetto〉 in via Aquileia a Udine, ha scatenato un vespaio di polemiche che ha raggiunto anche il Palazzo triestino. L’agente, colui che ha sanzionato i due clienti, è l’uomo di punta della Lega sul territorio, è riuscito a braccare anche il ladro di tombini e le sue scorribande in città sono molto apprezzate dall’assessore Alessandro Ciani. Il caso vuole che Dri si trovi anche nelle grazie del vice comandante Cisilino e di quasi tutto il comando. Dirige una pattuglia di circa una 40ina di poliziotti. Giulietto Dri era candidato nelle liste della Lega alle ultime comunali ed ha contribuito al successo di Fontanini con 41 voti, 3 voti in più dell’astro nascente della Lega udinese Fabrizio Bernetti. Il trambusto che è stato sollevato non ha trattenuto l’intervento irrituale 〈un presidente del consiglio…〉 dell’esponente di Forza Tragica friulana Pietro Mauro Zanin-Mtf, allergico alle regole e agli sceriffi in virtù dell’autoassunzione in MTF dove si trova tuttora in contezioso con la proprietà per la restituzione di 140mila euri incassati attraverso il celebre magheggio. L’attacco di Forza Italia contro la Lega è stato condiviso da tutto il gruppo friulano e, secondo rimbalzi trasversali, sono in molti a intravedere nella presa di posizione di Zanin-Mtf come un test sui “moderati” locali per una golosa candidatura a sindaco per il cortocircuitato centrodestra alle prossime comunali. Veleni friulani.