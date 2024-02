TempestaEuropea Exxx…Polzive!!! Sportellate continentali fra Forza Italia e Lega. Divisi su tutto. Tajani a Roma: “Appoggeremo von Der Leyen”. Replica di Borghi a Pasian di Prato (Ud): “E’ stata eletta per 9 voti grazie ai 5Stelle”.

A Roma si è aperto il Congresso di Forza Italia con Tajani che ha spiegato per 2 ore l’importanza dell’Europa. La prospettiva dev’essere chiara: “Vogliamo essere protagonisti nel Ppe, Forza Italia è il cuore italiano del popolarismo europeo, siamo i difensori dell’occidente”. E non ha mancato di rimarcare come “il bis di von Der Leyen noi l’appoggeremo convintamente”. Con buona pace degli alleati leghisti e degli euro-scettici del centrodestra. Ad un centinaio di chilometri dalla capitale, qualche ora dopo, il leghista Borghi stritolava l’Unione Europea e tirava un siluro indirizzato proprio alla commissaria: “E’ stata eletta per soli nove voti, grazie al supporto dei 5Stelle che avranno ricevuto sicuramente qualcosa in cambio”. A Roma partecipavano i delegati di Forza Italia; a Pasian di Prato (Ud) c’erano i vertici locali con Zilli, Dreosto, Bosello, Calligaris e Pizzimenti in prima fila. Lizzi, Borghi e Cisint sul palco (Fedriga, in collegamento da Verona). Nel foyer Alberto Budai, Lucia Buna e il vice ministro Vannia Gava. 5 anni fa la Lega volava a percentuali stratosferiche, oggi è costretta a fare la gara europea su Forza Italia. Si lotta per il 10%. Per recuperare un pò di voti, Salvini fa scendere in campo i generali di corpo d’armata, quelli più critici verso l’Unione. Cisint, Dreosto, Borghi. Quest’ultimo ha elencato 12 anni di capitoli dolorosi del rosario europeo partendo dal Mes che ha giudicato “una genialata europea per metterci la museruola. Noi davamo dei soldi perché loro ce li prestassero”. Ma come si fa a salvare l’Europa? Per Borghi bisogna “smetterla col + Europa e cominciare a tornare al + Italia; +Friuli; +Udine. E’ questo che sarà lo spartiacque. E le elezioni saranno decisive per capire chi vorrà in modo ossessivo ancora più schifezze, più immigrati, più wok e più cavolate sull’agricoltura e chi invece riflette e afferma che forse fino ad adesso abbiamo percorso una strada sbagliata”. Per Borghi “si torni alla vecchia e cara Comunità Europea”. Il sistema attuale va sostituito da capo a fondo. Primo segnale domenica in Sardegna. Poi arriveranno le altre regioni e le europee che in Friuli coincidono con i rinnovi in 114 comuni. Fedriga, che sostiene il terzo mandato per i sindaci, assicura che gli uscenti non si toccano. Ma sono parole. All’ombra dei campanili le lame stanno già roteando.