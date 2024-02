BaiuttiPerTutti Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Tricesimo (Ud) eletto presidente del Consiglio delle autonomie. Equilibrio e saggezza per le nuove norme sui sindaci dei comuni friulani. Ieri la giunta ha approvato il preliminare del disegno di legge.

Giorgio Baiutti è il nuovo presidente del Consiglio delle Autonomie del Friuli VG. L’organo di consultazione e dialogo permanente tra Regione ed enti locali ha scelto all’unanimità per tale carica il sindaco di Tricesimo. La vicepresidenza è stata invece assegnata a Claudio Colussi, sindaco di Casarsa della Delizia, che aveva assunto il ruolo di presidente pro tempore in occasione del rinnovo dell’organo stesso, avvenuto lo scorso ottobre. Per il principio di rappresentanza dei territori il presidente del Cal, area udinese, bilancia il presidente regionale dell’Anci, che è Dorino Favot consigliere del comune di Prata di Pordenone. Quest’ultimo è giunto a scadenza quest’anno. L’elezione di Baiutti al vertice del Consiglio delle autonomie avviene in un momento particolarmente decisivo per gli enti locali. Proprio ieri la giunta ha dato il via al preliminare del disegno di legge relativo alla modifica delle norme che riguardano le elezioni dei comuni del Fvg. Le novità sono legate all’abbassamento al 40% della soglia per evitare il ballottaggio nei comuni al di sopra dei 15mila abitanti e allungato a 3 il limite dei mandati per i sindaci dei comuni fino a 15mila abitanti. A breve il testo della giunta arriverà sul tavolo del presidente del Consiglio delle Autonomie per le valutazioni, non vincolanti, dell’impianto. A Giorgio Baiutti, già consigliere regionale ed esponente di spicco di quell’area laica e socialista liberale friulana, vengono riconosciute le doti di equilibrio, competenza amministrativa e saggezza, necessarie per licenziare il disegno di legge che potrebbe entrare in vigore già con la tornata dell’otto e nove giugno. «Il Consiglio delle autonomie locali – ha ricordato il neo presidente – è un organismo molto importante nel raccordo tra i Comuni, la Giunta e il Consiglio regionale. Oltretutto, ha modo di esaminare i provvedimenti di legge prima ancora che siano analizzati nelle Commissioni consiliari di competenza e può valorizzare il ruolo dei Comuni nella predisposizione dei provvedimenti normativi che interessano il territorio regionale». Il Cal è composto da 22 membri: oltre ai Comuni componenti di diritto (Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine), è costituito da 18 membri eletti dai relativi ambiti territoriali: attualmente sono i municipi di Aiello del Friuli, Andreis, Aviano, Bertiolo, Casarsa Della Delizia, Corno di Rosazzo, Coseano, Fiume Veneto, Gemona del Friuli, Latisana, Mossa, Muggia, Pavia di Udine, San Canzian D’Isonzo, San Quirino, Tarvisio, Tolmezzo e Tricesimo.