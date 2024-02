PordenonBacchettone Exxx…Polzive!!! In città scoppia la polemica per un innocuo elogio alle puledre. Il titolare del bar “Le Ciaccole2.0” aveva scritto “Mance per le gnocche” su un salvadanaio per raccogliere fondi a scopo benefico. Baciapile scandalizzati: minaccia al femminismo.

Nella tranquilla provincia del Friuli Occidentale è scoppiato il putiferio. In mezzo ci son sempre loro, le divine puledre. E per una iniziativa innocua e benefica è finito nel tritacarne della cronaca il titolare del bar “Le Ciaccole 2.0” di Pordenone. Antonio Mazzucchin è amareggiato e consegna in rete il suo disappunto: «Ho deciso che non risponderò più alle polemiche che stanno facendo in facebook su Le Ciaccole 2.0, perché offendere la mia integrità e la mia dignità non l’accetto, non posso accettarlo; a tutto c’è un limite, e occhio a quello che scrivete – ammonisce Mazzucchin – perché da incazzarsi a passare a denuncia per diffamazione è un attimo, io nelle mie donazioni non metto nulla su facebook, sono contento di quello che sono e di quello che faccio…».

I fatti sono così narrati (fonte Gazzettino): È bastato scrivere “mance per le gnocche” sul salvadanaio esposto sul bancone dell’esercizio perché si scatenasse il finimondo. Le Ciaccole 2.0 si trova nel chiostro della biblioteca civica pordenonese e il titolare Antonio Mazzucchin non ci sta più. L’ultima “pizzicata” è dell’altro ieri quando a una cliente non è passato inosservato lo slogan attaccato alla casetta per le mance. «Quello che ho fatto è stato interpretato come una minaccia al femminismo, in realtà si tratta di un’iniziativa mossa da uno scopo benefico», premette subito Mazzucchin. La storia è presto spiegata. «L’idea di scrivere quella frase arriva da una delle mie cameriere con la simpatica speranza di raccogliere più mance da destinare a un’associazione del territorio. È cosa che faccio da almeno cinque anni, destinando almeno 1.500 euro. Quest’anno però non sono riuscito a raggiungere il tetto che mi ero prefissato, allora ho proposto alle ragazze che lavorano qui di inventarsi un modo per raccogliere più soldi. Non ci siamo ancora riusciti, ma ci stiamo lavorando». Il beneficiario è già deciso. Un’associazione che si occupa di teatro di strada. La rabbia della cliente, però, non si è limitata al bancone del locale, ma è continuata sulla pagina social delle Ciaccole 2.0, portandosi dietro una fila di commenti». Da qui la sua risposta ai bigotti.