LambaLaBamba Exxx…Polzive!!! Papa Francesco ha nominato Riccardo Lamba nuovo Vescovo di Udine. E’ medico e viene dal Venezuela. La sua preghiera: “Dobbiamo dare il necessario per vivere ai migrantes”. Sinistra in estasi. Alle 12 Andrea Bruno Mazzoccato renderà note alcune importanti comunicazioni.

La sinistra è già in estasi. Come a Trieste dove l’Arcivescovo Trevisi ha preso il posto di Crepaldi, così a Udine, dove Sua Eccellenza Riccardo Lamba, nato a Caracas e attuale vescovo ausiliare di Roma, si appresta a raggiungere il Friuli-Venezia Giulia. Era stato scelto da Papa Francesco e nominato vescovo il 27 maggio 2022. A lui erano stati affidati l’ambito della Chiesa ospitale e “in uscita” e il servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Riccardo Lamba succede a Monsignor Andrea Bruno Mazzocato che ha servito la chiesa udinese con dedizione e impegno per quindici anni ed aveva presentato la propria rinuncia per raggiunti limiti d’eta il 1º settembre 2023. Il presule ha recentemente partecipato alla Visita ad Limina Apostolorum della Regione ecclesiastica Triveneto. Il nuovo vescovo di Udine fa parte di quel coté sanpietrino maturato in questi anni di pontificato sudamericano in cui il Pontefice ha dimostrato un grande impegno a marcare una netta distanza dai valori dell’Occidente e soprattutto quelli dell’anti-americanismo. Per capire perché la sinistra udinese è già in estasi, va ascoltato un suo intervento alla “Giornata Mondiale del rifugiato e del migrante”. Le sue parole sono un manifesto in favore dell’accoglienza. Dice il futuro Arcivescovo: «Il fenomeno dell’immigrazione è complesso (…), è un fenomeno che dura da secoli, Abramo stesso è stato un migrante; il popolo d’Israele è stato migrante, Maria e Giuseppe sono stati dei migranti. Noi qui dobbiamo coinvolgere le istituzioni, il volontariato per dare il necessario per vivere a queste persone. Prima di tutto l’alloggio, poi l’alimentazione…». Riccardo Lamba, nuovo Vescovo di Udine, interprete del siglo di Bergoglio, il monarca terzomondista che dallo Stato della città del Vaticano esercita un’azione d’ingerenza nelle faccende di un altro stato e il Pd esulta. Il dirigente Salvatore Spitaleri nel messaggio diffuso in rete per salutare il nuovo Monsignor, elenca i nomi dei Vescovi che si sono succeduti a Udine (Battisti, Brollo, Soravito…) ma ignora scientificamente Bruno Mazzoccato. Probabilmente lo avrebbe fatto anche con Crepaldi. A mezzogiorno le importanti note di Mazzoccato.