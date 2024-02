LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Bocciato il terzo mandato ai presidenti di regione. Centrodestra polverizzato. Ciriani: “Era meglio ritirare l’emendamento” I Benito Remix prenotano il Veneto. Zaia, Cisint e Lizzi teste di serie alle europee. Domani sera convention a Pasian di Prato (Ud).

Con un tempismo che ha dell’incredibile la Lega ha organizzato proprio per domani sera a Pasian di Prato (Ud) un convegno sull’Europa dal titolo: “Europa in crisi, cosa cambiare per salvarla”. Con la partecipazione di uno dei più acuti dissacratori dell’Unione: Claudio Borghi. Questo significa che la campagna elettorale sta già roteando a pieno regime. Soprattutto dopo quanto è successo in commissione Senato stamattina dove la maggioranza si è spaccata sul voto sull’emendamento al decreto Elezioni che consentiva il terzo mandato dei governatori delle Regioni. La commissione Affari costituzionali della camera alta lo ha bocciato, con 16 voti contrari, 4 favorevoli e un astenuto. Nella coalizione nessuno vuole parlare di spaccatura, ma nei fatti così è. Forza Italia e Fratelli d’Italia, come annunciato, hanno votato contro. Assieme a Pd, 5S, Avs. Il ministro Ciriani aveva messo in guardia i leghisti: “Sarebbe saggio che la Lega ritirasse l’emendamento”. Concedere il terzo mandato ai presidenti di regione è un regalo con su scritto il nome di Luca Zaia. Una proposta che arrivava direttamente dal Veneto e dai sostenitori del presidente. Hanno tirato troppo la corda ed era chiaro che la maggioranza avrebbe votato contro. Tuttavia i maligni, da questa bocciatura, intravedono due diaboliche uscite di sicurezza per Salvini. Si mette fine ai sogni di gloria perpetua di Zaia in Veneto, incassa la sua disponibilità e quindi potrà impegnarsi per le europee. In secondo luogo, la Lega può distinguersi da Fratelli d’Italia mostrando una faccia territoriale vicina agli interessi degli amministratori. Questo secondo aspetto contiene un profilo di alta spregiudicatezza politica. La Lega potrebbe restituire a Fratelli d’Italia lo sgarbo del terzo mandato rendendo il percorso del premierato meloniano sempre più accidentato. Poi c’è la Sardegna e il caso Truzzu-Solinas. Salvini, dopo aver ceduto sul presidente, pretenderà di dare le carte per il sindaco di Cagliari. E su queste montagne russe i leghisti friulani si apprestano ad accogliere domani sera alla periferia di Udine, Claudio Borghi, Anna Cisint, Elena Lizzi, Massimiliano Fedriga e Marco Dreosto. Con Zaia, dopo la bocciatura del terzo mandato, sempre più vicino a una candidatura alle europee circondato da Anna Cisint ed Elena Lizzi. Veneto e Friuli per una grande intesa europea. Tenendo presente il credo “borghiano”: «Domani sera parlerò di come sia la UE la malattia che sta condannando l’Europa». Ma nel foyer dell’auditorium il tema sarà un altro. La bocciatura di oggi sul terzo mandato ai presidenti ha raggiunto l’Est del Nordest. Il dopo Fedriga è già in argomento.