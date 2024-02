SbarcoFotovoltaico Exxx…Polzive!!! Esplode la grana dei pannelli nei campi. Shaurli come un kataclisma contro la maggioranza e gli squali green. Il leghista Budai: Non c’è ancora nessuna legge. Il 5 marzo convoco la commissione aperta a tutti gli attori coinvolti.

Attorno al disordine legislativo relativo ai parchi fotovoltaici in Regione è scoppiato un cortocircuito fra Trieste e Roma che ha messo a ferro e fuoco maggioranza e opposizione. Martedì scorso l’aula ha approvato una mozione, primo firmatario Di Bert e sottoscritta da tutti i consiglieri del centrodestra, in cui si chiede alla giunta di elaborare una noma per definire “misure e vincoli dei parchi fotovoltaici”. L’iniziativa ha mandato in bestia l’opposizione che ha accusato la maggioranza di centrodestra di esser rimasta al “palo” rispetto ad altre regioni. Il rimbalzo del dibattito è stato raccolto anche dall’ex assessore regionale del Pd Cristiano Shaurli che ha tuonato: «Già nel 2019 ho iniziato a chiedere che la Regione facesse da regia per non lasciare soli comuni e cittadini (…), indicavo regole che orientassero le necessarie energie rinnovabili su aree ex industriali degradate e dismesse o sulle immense servitù militari ancora presenti. Spazi immensi che erano disponibili, anzi sono ancora disponibili ma ormai migliaia, di migliaia di ettari, a parco fotovoltaico si costruiranno vicino ai nostri paesi, ai nostri patrimoni Unesco e tutti in terreni agricoli e naturali, mentre migliaia di ettari che potevano essere bonificati, ripuliti, recuperati rimarranno nell’abbandono. L’ennesima occasione persa trasformata in danno e consumo di suolo. Ora, che senza ruoli istituzionali posso essere più diretto, spero che i cittadini che si vedranno accerchiati sotto casa da nuove zone industriali (perché questo sono) a Santa Maria la Longa, a Gonars ed in tutto il Friuli “facciano correre” quei Consiglieri Regionali che dopo 5 ANNI! Hanno prodotto “la presa per il culo” di una mozione». Il presidente della 4a commissione (energia, parchi e riserve naturali, caccia, pesca nelle acque interne, tutela dell’ambiente e del paesaggio) Alberto Budai (Lega), mantiene la calma e tiene a precisare che «ad oggi la regione non ha approvato nessuna legge sul fotovoltaico. Anzi, per fare chiarezza, ho convocato la mia commissione per il 5 marzo e invitato i due assessori Scoccimarro e Zannier. Accanto a loro saranno presenti associazioni ambientaliste, Friuli Rurale, sindacati e associazioni di categoria. Dobbiamo arrivare a una soluzione dell’argomento che sia condivisa e risolvere le criticità. La legge che noi avevamo proposto aveva come fine la salvaguardia dei terreni fertili e di pregio. Draghi e il ministro Cingolani (2022) ce l’hanno respinta invocando la parternità statale su “materie strategiche”. Rileviamo che in Friuli le richieste di parchi fotovoltaici sono sensibilmente aumentate, soprattutto sotto il campo della dorsale dell’elettrodotto Redipuglia-Udine Ovest che comprende i comuni di Campoformido, Trivignano Udinese, Pasian di Prato, Campolongo Tapogliano, Lestizza, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, San Pier d’Isonzo, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Palmanova, Basiliano. Restare vicini a una linea elettrica è un vantaggio per coloro che pensano alla realizzazione di un parco fotovoltaico. Ma può essere anche più esteso. Gli squali del green non conoscono limiti.