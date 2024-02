DeToniSuiCarboni Exxx…Polzive!!! Anche il tabloid della sinistra friulana contro la maggioranza De Toni. Friulisera incenerisce l’assessore all’equità sociale Gasparin: 50mila euri per un dormitorio della durata di due mesi. Udine nel caos. Nascono le “Gasparinate”.

FriuliSera e il suo direttore Fabio Folisi hanno sempre mantenuto la barra a sinistra della politica friulana. Legittimo. La soddisfazione per aver strappato al centrodestra il comune di Udine è stata salutata con ampi resoconti sul tabloit “moscovita”. Lo stesso giornale però ha sorpreso tutto l’entourage cittadino per un pistolotto molto critico indirizzato a uno dei componenti più influenti della maggioranza, l’assessore Stefano Gasparin (dipendente regione Fvg). Tutto nasce dalla notizia dell’apertura di un nuovo dormitorio all’interno dell’ex scuola Friz ed ex laboratori Stringher nel quartiere udinese Aurora a cura del Comune di Udine. Il giornale non risparmia sbertucciate al mentore di De Toni: “Inaugurato un centro sotto l’Alto patrocinio dell’assessore…”. Per aggiungere marginalità a marginalità alla già grave situazione dei disperati. “Lo scopo dell’iniziativa è di accogliere fino a 24 persone (ventiquattro) senza fissa dimora e in grave marginalità sociale, fornendo loro un posto letto, servizi igienici e le cure di base alla persona, il tutto con una spesa di 50mila euro, effettuata in logica emergenziale o presunta tale. Una spesa che appare poco logica dato che, per una situazione temporanea, della durata di poco più di 2 mesi, si spende una cifra importante affidando tout court alla Caritas l’incarico. Appare del tutto evidente come sul tema “equità sociale” le scelte del Comune di Udine appaiono raffazzonate, estemporanee e prive di necessaria programmazione, tanto che ormai c’è chi chiama le iniziative dell’assessore: “gasparinate”. Ironia a parte c’è da ritenere che il Sindaco, se vuole rimanere happy, dovrebbe prendere le necessarie misure. Gasparin, non c’è ne voglia per la critica, una ne fa e cento ne pensa, magari in buona fede, cercando scorciatoie per risolvere problemi complessi. Ma non è mai una buona idea agire d’impulso. A novembre scorso diede in appalto alla coop “Oltre i confini 2.0” i ragazzi trasferiti a Cavazzo. Una operazione diciamo spregiudicata (…). Ora il nuovo episodio del dormitorio, questo almeno è sul territorio di Udine, ma sempre in logica emegenziale e senza coinvolgere nessuno a livello territoriale. L’operazione lascia perplessi perchè ci si aspetta da una giunta di sinistra una certa sensibilità e per il fatto che in realtà gran parte dell’inverno è già passato e che se vi era effettiva emergenza la risoluzione è quantomeno tardiva senza contare che ben altri sarebbero i numeri per ospitare senza tetto e magari le centinaia di migranti lasciati a se stessi sul territorio. Tutti fatti che aprono interrogativi, qualcuno perfino inquitante. Oggi ad alzare la voce sulla vicenda è la Rete di associazioni Aurora, presente e operativa nel quartiere di via Riccardo di Giusto che esprime il totale dissenso sul metodo utilizzato dal Comune di Udine che, spiegano in una nota, “nel far fronte a situazioni di emergenza di natura sociale, utilizza affidamenti diretti senza verificare le risorse e disponibilità presenti nei vari quartieri delle città. Questa volta, aggiungono, è accaduto per l’attivazione del “dormitorio” emergenziale collocato in via Valente nel quartiere di via Riccardo Di Giusto. Un centro di ospitalità notturno, da 24 posti letto per i senza tetto, assegnato, ancora una volta, direttamente alla Caritas, con un finanziamento, a sostegno di questa doverosa iniziativa di accoglienza, di cinquantamila euro. Tale stanziamento del Comune consentirà di accogliere, se lo vorranno, 24 persone senza fissa dimora fino al 30 aprile. Settanta giorni di accoglienza notturna per un costo pro capite di 29,75 euro, contro i 27,50 euro per il costo diario giornaliero riconosciuto ai richiedenti asilo accolti nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS). A parte la tardiva risposta all’emergenza freddo che coinvolge i numerosi senza tetto di Udine, al momento non si vedono ne strategie ne idee utili per la soluzione dei problemi collegati alle povertà, all’emarginazione sociale ed economica”. Una gasparinata.